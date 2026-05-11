"No se consiguió pero se luchó": el Arriero confía en la remontada de Once Caldas ante Junior

Tras la derrota 0-1 ante Junior en el Palogrande, el técnico Hernán Darío 'Arriero' Herrera analizó lo ocurrido en la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay y dejó claro que la serie sigue abierta.

Declaraciones de Arriero Herrera tras la derrota de Once Caldas ante Junior

“Faltan 90 minutos, nosotros hoy no fuimos muy claros, nos faltó más tenencia de balón y el rival se defendió bien”, reconoció el entrenador, al referirse al desarrollo del compromiso en Manizales.

Herrera destacó que su equipo intentó proponer durante gran parte del encuentro: “Once Caldas trató de ganar el partido”, dijo, al tiempo que valoró el esfuerzo colectivo mostrado en casa.

También analizó el rendimiento del adversario: “Junior llegó solo dos o tres veces al arco”, señaló, subrayando que el conjunto visitante fue efectivo en la acción decisiva que definió el marcador.

El técnico no dejó pasar algunas situaciones del juego físico y mencionó: “A Niche (Luis Sánchez) le pegaron dos o tres patadas”, en referencia a la intensidad del compromiso.

Pese al resultado adverso, el estratega fue enfático en su confianza para la revancha: “Tenemos con qué revertir la serie”, aseguró, convencido de las opciones de su plantilla.

“Esto acá no ha terminado, Junior vino a defenderse”, añadió, dejando entrever que el planteamiento del rival fue más conservador de lo esperado.

Sobre el funcionamiento del equipo, explicó: “En defensa no hubo muchos errores, en el medio sí nos faltó”, apuntando a los ajustes necesarios de cara al partido de vuelta.

Herrera cerró con un mensaje de optimismo: “Nosotros tenemos con qué hacerles daño allá en Barranquilla” y “debemos tener seguridad para ir a remontar el marcador, tenemos cómo hacer goles allá”.

Finalmente, reafirmó el espíritu competitivo de su grupo: “El equipo ha luchado y ha trabajado”, insistió, y concluyó con una frase que resume su análisis: “No se consiguió pero se luchó”, pensando ya en el duelo decisivo en territorio barranquillero programado para el miércoles 13 de mayo a las 8:15 p. m.