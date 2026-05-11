[Video] James brilló con Minnesota: entró desde el banquillo e hizo dos asistencias

Este domingo 10 de mayo dejó una de las noticias más positivas del año para James Rodríguez, quien firmó un doblete de asistencias en el empate 2-2 entre Minnesota United y Austin FC por la MLS.

El colombiano volvió a iniciar el partido en el banco de suplentes, una tendencia desde su llegada a este equipo.

Sin embargo, cuando el equipo perdía 0-1, James ingresó al campo en el segundo tiempo y rápidamente cambió el ritmo del juego.

Así fue la primera asistencia de James en Minnesota

El ’10’ entró al minuto 63 y, apenas seis minutos después, se hizo protagonista con su primera asistencia.

La jugada llegó tras una proyección por el costado izquierdo; James se filtró hasta el área y envió un centro preciso que Anthony Markanich conectó de cabeza para el 1-1 parcial.

El impacto del colombiano no se detuvo allí. Al minuto 77 volvió a aparecer con una acción determinante.

Tras una buena maniobra individual de Joaquín Pereyra, James le entregó un pase filtrado que permitió el remate de primera para el 2-1 momentáneo.

Video del segundo pasegol de James en Minnesota

Aunque Minnesota parecía encaminar la remontada, Austin FC logró el empate en el tramo final del compromiso.

Para James, se trata de una actuación especialmente significativa, ya que por primera vez dio asistencias desde su llegada a Minnesota y lo hizo por duplicado en un mismo partido.

Además, es apenas su quinta aparición con el equipo, y estas son sus dos primeras contribuciones directas en goles.

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James tiene tres partidos antes del Mundial

El rendimiento llega en un momento clave del calendario, pues al conjunto le restan tres partidos antes del inicio de la Copa del Mundo: el miércoles 13 de mayo ante Colorado Rapids, el sábado 16 frente a New England Revolution y el sábado 23 contra Real Salt Lake.

Con este impulso, James buscará continuidad y minutos para cerrar la temporada con protagonismo, en un tramo decisivo buscando proyección de cara al Mundial.