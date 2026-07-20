En los últimos días, se ha conocido que el defensa central Stiven Barreiro, nacido en la ciudad de Cali hace 32 años, será nuevo jugador de Millonarios FC de Bogotá, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano.

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La fecha de los análisis

Y en las últimas horas, precisamente, surgió otra información muy relevante. Barreiro se realizaría los análisis médicos para ser nuevo refuerzo del embajador este martes 21 de julio.

“El histórico defensor ex del Club León de la Liga MX, Stiven Barreiro, reforzará a Millonarios FC de Bogotá. El experimentado jugador realizará exámenes médicos el día de mañana para después ser oficializado. Firmará contrato por 2 años y con opción a un tercero”, contó el reconocido periodista mexicano Paco Montes, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

Falta poco para el anuncio oficial

Se espera, de esta manera, que los análisis médicos del jugador se adelanten este martes 21 de julio. Si el proceso sale de buena manera, Stiven será oficializado como nuevo jugador del club azul de la capital del país.



Y hablando de los refuerzos de Millonarios, precisamente, uno de los últimos jugadores que anunció el equipo que es dirigido por el argentino Fabián Bustos fue el portero James Aguirre, quien llegó a la institución procedente de Once Caldas de Manizales.

El anuncio de Aguirre

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, James Aguirre Hernández se convirtió en nuevo jugador del equipo. El arquero llega procedente de Once Caldas y firmó su contrato por un año”, comunicó el azul.



“James nació el 21 de mayo de 1992 en Bucaramanga y comenzó su carrera profesional en Atlético Bucaramanga, institución en la que disputó más de una década y fue parte de la plantilla que consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano en 2015. Posteriormente, continuó su trayectoria en Once Caldas, club del que llega procedente”, añadió.