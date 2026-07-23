El defensa central Stiven Barreiro Solís, de 32 años, ya habría firmado su contrato con Millonarios FC de Bogotá, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.



Diferentes periodistas, a través de la red social de X, antes conocida mundialmente como Twitter, han mencionado que la vinculación entre las partes ya quedó concretada. Se espera, entonces, el anuncio oficial por parte de la institución.

Barreiro sería titular en Millonarios

Stiven Barreiro Solís, con pasado en el fútbol de la liga de México, llegaría a Millonarios FC para ser titular. Una vez debute y según su rendimiento, se mantendría en la nómina inicialista en cada juego o iría al banco de los suplentes.



El equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos se termina de preparar para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año, en el que espera ser más que protagonista.

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El azul se prepara para el inicio de la Liga

En este mercado de fichajes, Millonarios FC de Bogotá ha oficializado la llegada de jugadores como, por ejemplo, los porteros Javier Burrai y James Aguirre. El primero de ellos arrancaría como titular.



Otro de los jugadores anunciados fue el lateral Jhomier Guerrero, quien ganó la primera liga del año jugando para el Junior de Barranquilla, escuadra que es entrenada por el uruguayo Alfredo Arias.

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El anuncio de Guerrero

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Jhomier Javier Guerrero González se convirtió en nuevo jugador del equipo. El lateral derecho llega transferido desde Junior”, escribió el club.



“Durante el primer semestre de 2026 fue uno de los jugadores con mayor regularidad del equipo barranquillero, consolidándose además como una de las grandes figuras en la campaña del título. El defensor se caracteriza por su intensidad, versatilidad y proyección por la banda. ¡Bienvenido a Millonarios, Jhomier!”, añadió.





