Oficial: Carlos Bacca fue anunciado por su nuevo equipo

Carlos Bacca ya tiene nuevo club. Deportivo Cali confirmó este viernes 31 de julio la incorporación del experimentado delantero, quien llega como agente libre tras finalizar su vínculo con Junior de Barranquilla.

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Así anunció Cali la llegada de Carlos Bacca

El cuadro azucarero oficializó el fichaje a través de sus redes sociales con un mensaje de bienvenida: "Carlos Bacca, oficialmente jugador del Deportivo Cali. El histórico delantero, campeón de Europa League, llega a aportar experiencia, jerarquía y liderazgo a nuestro equipo. ¡Bienvenido a tu nueva casa, goleador!".

De esta manera, el club concretó una negociación que había quedado encaminada desde principios de la semana. En ese momento, ambas partes habían alcanzado un principio de acuerdo, aunque restaban la presentación y aprobación de los exámenes médicos, además de la firma de la documentación correspondiente.

El número que usará Carlos Bacca en el Cali

Superados esos trámites, Bacca quedó oficialmente vinculado al Deportivo Cali, donde utilizará el dorsal 70, número que lo ha acompañado durante buena parte de su carrera profesional.

Cúcuta fue el primer interesado en Carlos Bacca

El fichaje tomó fuerza luego de que todo indicara que el barranquillero continuaría su carrera en Cúcuta Deportivo. Sin embargo, el conjunto verdiblanco irrumpió en la negociación y terminó asegurando la contratación del atacante.

Con su llegada al Deportivo Cali, Bacca vestirá la camiseta de su tercer equipo en el fútbol colombiano. Anteriormente jugó para Barranquilla FC y Junior, club en el que se consolidó como uno de los máximos referentes de su historia.

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Trayectoria de Carlos Bacca

La trayectoria internacional del delantero también incluye pasos por Minervén de Venezuela, Brujas de Bélgica, Sevilla, Villarreal y Granada de España, además del AC Milan de Italia. Asimismo, disputó dos Copas del Mundo y dos ediciones de la Copa América con la Selección Colombia.

Ahora, a sus 39 años, Carlos Bacca afrontará un nuevo reto en el fútbol colombiano con la misión de aportar su experiencia y capacidad goleadora a un Deportivo Cali que busca ser protagonista en la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.