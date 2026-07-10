Once Caldas cerró negocio redondo: vendió un jugador a Rusia y se ganó un dineral

Se acaban los días de la pretemporada y todo parece estar encaminado para afrontar el segundo semestre de la Liga BetPlay para diferentes clubes del Fútbol Profesional Colombiano. Once Caldas tiene como obligación volver a ser protagonista en el torneo, pues, la hinchada no se conforma con que solo lleguen a las fases finales últimamente.

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En el mercado de fichajes, el club dirigido por Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera confirmó la llegada de Andrés Correa, procedente del Deportivo Cali, Edwin Torres, Juan Pablo Nieto y se espera que se anuncie en próximas horas la llegada de Daniel Londoño que llegó a un acuerdo con los de Manizales.

Mientras tanto, el club también ha anunciado una que otra baja pensando en el segundo semestre. Entre las ausencias, aparece la de Robert Mejía, un referente del mediocampo que ha dado de qué hablar por sus remates y su liderazgo, pese a sus 25 años. Mejía se va a Rusia y le da un buen incentivo al conjunto albo.

ROBERT MEJÍA SE VA A RUSIA Y DA BUENA PLATA A ONCE CALDAS

Los albos empiezan a dar noticias acerca de las ausencias y de las altas para el segundo semestre. Una de ellas será la de Robert Mejía que tendría todo para volver a Europa después de su paso por el Giresunspor de Turquía. Su nueva casa será en Rusia al llegar a un acuerdo con el Orenburg.

Su nuevo equipo quedó en la decimosegunda casilla en la temporada pasada y ahora, tras el Mundial afrontará la nueva temporada con el debut ante Zenit de San Petersburgo. De acuerdo con información de Felipe Sierra, Robert Mejía tiene ya un acuerdo cerrado entre los clubes y el jugador para que el mediocentro juegue en Rusia.

Los detalles del negocio dejan en evidencia un beneficio grande para el Once Caldas, pues Orenburg lo fichará por los próximos cuatro años hasta junio de 2030 y el elenco ruso entregará cerca de un millón de dólares por el mediocampista oriundo de Puerto Tejada, Cauca.

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Bajo ese panorama, Once Caldas se haría con millones gracias a este negocio redondo que hizo con el Orenburg de la Liga de Rusia. El dinero que ganarán asciende a 3.274.520.000 de pesos colombianos y sería ideal para afrontar el segundo torneo y firmar un buen papel en las fases definitivas.

LAS BAJAS DE ONCE CALDAS PARA LA LIGA BETPLAY 2026-II

En busca de preparar de la mejor forma este segundo semestre, el club ya arrancó las primeras sesiones de la pretemporada a mediados de junio junto con una base importante similar al plantel del torneo pasado. Hay varias dudas como el futuro de Joan Felipe Parra que llama la atención en Millonarios, pero, también ya hay ausencias definidas.

Once Caldas no tendrá en cuenta a Yeferson Rodallega. De acuerdo con información de Felipe Sierra, el club ya acordó la finalización del préstamo del lateral que tendrá que regresar a Envigado, club que es dueño de sus derechos deportivos.

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Hay seis ausencias más en esta pretemporada, y está claro que deben buscar volantes por la salida de Déinner Quiñones, Esteban Beltrán, Luis ‘Niche’ Sánchez e Iván Rojas.

Además de estos tres jugadores, Kevin Cuesta y Felipe Cifuentes tampoco seguirán dentro de la institución. De hecho, en esta pretemporada, los jugadores citados no han hecho parte de los entrenamientos. Tampoco sigue Juan Camilo Quintero que era el preparador físico del cuadro de Manizales.