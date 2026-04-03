Once Caldas y Deportivo Independiente Medellín empataron 1-1 este jueves 2 de abril en partido válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

Mateo Zuleta por el equipo de Manizales y Baldomero Perlaza, por los poderosos, anotaron los goles del compromiso.

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Poca efectividad en el primer tiempo

En los primeros 45 minutos, el control del balón se disputó en el centro de la cancha.

Con juego vertical, Once Caldas y Medellín trataron de generar peligro. El primero en acercarse al arco contrario fue el cuadro 'poderoso', que a través de Esneyder Mena trató de sorprender con una llegada por la banda derecha.

Sin embargo, el remate de mena se estrelló en el palo.

Medellín tuvo en Esneyder Mena, Francisco Chaverra y Enzo Larrosa a sus jugadores más peligrosos en el frente de ataque.

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Por otro lado, Once Caldas no pudo generar opciones de gran riesgo.

Once Caldas aprovechó; Medellín reaccionó

En el segundo tiempo, Once Caldas le regaló el control del balón a Medellín y acudió al juego de contragolpe para generar peligro.

La apertura del marcador se registró en el minuto 80 y llegó a través de Mateo Zuleta.

El equipo de Manizales aprovechó una acción colectiva que finalizó Zuleta, quien recibió una pase dentro del área. El atacante de Once Caldas definió con un fuerte remate de zurda.

Medellín reaccionó y en el minuto 83 encontró la igualdad.

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Después de un tiro de esquina, Daniel Cataño le bajó a Baldomero Perlaza un centro dentro del área. Perlaza, que apareció sin marca, no tuvo problema para definir con un fuerte remate de derecha.

Con este empate, Once Caldas se ratificó en el grupo de los ocho con 25 puntos, mientras que Once Caldas quedó relegado con 17 unidades.

En la próxima fecha, los de Manizales visitarán a Deportivo Pereira y Medellín se medirá con Atlético Nacional.