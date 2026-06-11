Once Caldas sigue dando noticias para el 2026-II: nueva baja confirmada

Después de quedar eliminado en los cuartos de final en manos del Junior de Barranquilla, Once Caldas necesita recuperar la confianza de los hinchas para este segundo semestre de la Liga BetPlay. En varios torneos, los albos logran sellar la clasificación para las fases finales, pero no han podido llegar a la final que es lo que todos quieren en la institución.

Bajo ese panorama, Once Caldas que había jugado los Play-Offs del primer semestre buscan acelerar las cosas para no perder terreno en el segundo torneo del 2026 y ya iniciaron de manera anticipada la pretemporada, pese a que la competencia arrancará a finales de julio.

Con el respaldo a Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, el club tendrá que convencer con fichajes y salidas de jugadores. De hecho, se ha hablado más por las ausencias de cara al segundo semestre que por las posibles contrataciones que puedan llegar a la institución en los próximos días. De hecho, ya presenta siete bajas.

ONCE CALDAS SUMA UNA NUEVA BAJA PARA LA LIGA BETPLAY 2026

En busca de preparar de la mejor forma este segundo semestre, el club ya arrancó las primeras sesiones de la pretemporada junto con una base importante similar al plantel del torneo pasado. Hay varias dudas como el futuro de Joan Felipe Parra que llama la atención en Millonarios, pero, también ya hay ausencias definidas.

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Once Caldas no tendrá en cuenta a Yeferson Rodallega. De acuerdo con información de Felipe Sierra, el club ya acordó la finalización del préstamo del lateral que tendrá que regresar a Envigado, club que es dueño de sus derechos deportivos.

Vale la pena acotar que Yeferson Rodallega también tuvo protagonismo en el Deportivo Independiente Medellín antes de venir a Manizales. En Once Caldas no tuvo mucho protagonismo y el cuadro albo acabó el préstamo del lateral. Ahora, su responsabilidad es tratar de ascender con Envigado en el segundo semestre.

LAS OTRAS SEIS BAJAS DE ONCE CALDAS POARA LA LIGA BETPLAY 2026-II

Sin embargo, la salida de Yeferson Rodallega no es la única baja que presenta Once Caldas para este segundo torneo. Hay seis ausencias más en esta pretemporada, mientras que, por ahora no se ha hablado de posibles fichajes, pero lo que está claro es que deben buscar volantes por la salida de Déinner Quiñones, Esteban Beltrán e Iván Rojas.

Además de estos tres jugadores, Kevin Cuesta y Felipe Cifuentes tampoco seguirán dentro de la institución. De hecho, en esta pretemporada, los jugadores citados no han hecho parte de los entrenamientos. Tampoco sigue Juan Camilo Quintero que era el preparador físico del cuadro de Manizales. Quintero es la sexta baja y seguramente podría ser parte del cuerpo técnico de Luis Amaranto Perea en el Deportivo Independiente Medellín.

LAS CONTRATACIONES QUE BUSCA ONCE CALDAS

Once Caldas también busca definir la continuidad de dos jugadores. Efraín Navarro que ya hay acuerdos con el lateral, mientras que Luis ‘Niche’ Sánchez seguiría, siempre y cuando negocien con el dueño de os derechos deportivos del futbolista, es decir, Fortaleza.

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Con las intenciones de renovarles los contratos a Efraín Navarro y a Luis ‘Niche’ Sánchez, Once Caldas ya mira lo que será el segundo semestre con el mercado de fichajes. Las prioridades ante estas ausencias son las de dos defensores centrales, un volante de primera línea y dos extremos.

A partir de esos fichajes, Once Caldas espera ser protagonista y vencer la historia reciente de no poder en las fases finales. La intención es armar un club mucho más competitivo para lograr alzar el trofeo en este segundo semestre de la Liga BetPlay 2026.