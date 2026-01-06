Once Caldas se arma para 2026: bajas, refuerzos y rumores

Once Caldas inició el pasado sábado 3 de enero los trabajos de pretemporada pensando en los compromisos del 2026, año en el que no tendrá competencia internacional y enfocará sus esfuerzos en la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Después de una brillante campaña en el 2025, en la que alcanzó los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, el equipo de Manizales tratará de ser protagonista a nivel local.

Bajas de Once Caldas para 2026

Teniendo en cuenta que para la temporada 2026 solo se podrán inscribir 25 futbolistas profesionales, el Once Caldas ha permitido la salida de siete deportistas.

Se trata de Luis Palacios (Santa Fe), Mateo García (Millonarios), Alejandro García (Atlético Paranaense de Brasil), Jerson Malagón, Santiago Cubides, Juan Carlos Díaz y Juan Camilo García.

Refuerzos de Once Caldas para 2026

Por otro lado, Once Caldas solo ha incorporado a tres futbolistas para potenciar el plantel que tendrá a su cargo el director técnico Hernán Darío Herrera.

Yéferson Rodallega, Jaime Alvarado y Andrés Felipe Roa se han convertido en las caras nuevas del conjunto de Manizales.

Rodallega se sumó, luego de descender con Envigado. Alvarado terminó su cicló en Deportivo Independiente Medellín y buscó un nuevo aire en Once Caldas. Finalmente, Andrés Felipe Roa no pudo demostrar todo su potencial en América de Cali y encontró en el 'blanco blanco' una nueva oportunidad para brillar.