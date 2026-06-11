Polémico XI de la Liga BetPlay 2026-I: ¿Cuántos campeones figuran?

Este lunes 8 de junio terminó la Liga BetPlay 2026-I con la final entre Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla. Los antioqueños necesitaban marcar desde temprano para acercarse al marcador global después del resultado en la capital del Atlántico con un contundente 3-0.

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Aunque Nacional se llevó la victoria por la mínima diferencia con un resultado de 1-0, no les alcanzó para evitar el bicampeonato de Junior que, con jugadores como Luis Fernando Muriel, Mauro Silveira, Fabián Ángel, Jermein Zidane Peña o Daniel Rivera lograron sacar adelante las finales, de hecho, Muriel marcó un doblete en la ida.

Por los buenos niveles de los jugadores de Junior, era apropiado pensar que el cuadro barranquillero tuviera la mayor cantidad de futbolistas en la alineación ideal a lo largo del primer semestre del 2026. Sin embargo, SofaScore borró completamente al campeón tan solo con un representante de la institución.

LA POLÉMICA ALINEACIÓ IDEAL DE LA LIGA BETPLAY 2026-I

Sin duda alguna, Junior y Nacional acapararon todas las miradas en este semestre por haber jugado la final. Jugadores como Luis Muriel, que fue el goleador junto con Andrey Estupiñán, Daniel Rivera, Mauro Silveira, en el cuadro barranquillero y Juan Manuel Rengifo, del equipo antioqueño podían estar en esta alineación.

De acuerdo con la alineación de SofaScore que recopiló los mejores puntajes partido a partido y a partir de esas puntuaciones definió a la alineación ideal, el cuadro barranquillero no tiene muchos futbolistas dentro de la nómina. Más allá de Mauro Silveira, la polémica crece por el olvido de los campeones.

Además, es curioso que América de Cali, que se quedó en los cuartos de final tuviera más jugadores que el Junior de Barranquilla componiendo la lista de 11 jugadores de este 2026-I. Incluyeron a Andrey Estupiñán, pero dejaron a un lado a Luis Muriel, que igualó con Andrey en la tabla de goleadores con 13 anotaciones.

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Bajo ese panorama, SofaScore reseñó los mejores puntajes de jugadores y construyó el onceno ideal del primer semestre del 2026. La alineación que eligieron de esta Liga BetPlay empieza con Mauro Silveira con una puntuación de 7,04. De hecho, fue el único del Junior que figura en esa formación.

Posteriormente, la zaga defensiva está compuesta por William Tesillo (7,31), César Haydar (7,19) y Andrés Llinás (7,03). En los volantes, Josen Escobar (7,23), Rafael Carrascal (7,32), Yeison Guzmán (7,50) y Fabián Sambueza (7,29). Mientras tanto, en la delantera, Andrey Estupiñán (7,32), Léider Berdugo (7,22) y Luis Sandoval (7,14).

LAS AUSENCIAS CLAVES EN LA ALINEACIÓN IDEAL

Entre los jugadores que podían poner en esta alineación ideal eran nada más ni nada menos que algunos campeones como Luis Fernando Muriel, Bryan Castrillón, y los defensas como Daniel Rivera o Jermein Zidane Peña, estos dos que vinieron de menos a más y se consolidaron.

De Nacional solo está César Haydar y William Tesillo. También podía estar Juan Manuel Rengifo que mantuvo la regularidad a lo largo del primer semestre de la Liga BetPlay. Son ausencias claves en esta alineación a la espera de que salga oficialmente el equipo ideal de Dimayor.

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Millonarios no tuvo el mejor protagonismo en la Liga BetPlay 2026-I, pero Andrés Llinás figuró en la nómina de SofaScore pese a las lesiones. Santa Fe tampoco tuvo representantes, y podía estar Hugo Rodallega que marcó 12 anotaciones y fue un líder del cuadro cardenal.

Una nómina llena de polémicas con tres jugadores del América de Cali que se quedó en los cuartos de final de la Liga BetPlay. También figura Yeison Guzmán que tuvo una lesión larga para recuperarse y aun así conformó la alineación ideal.