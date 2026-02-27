Logo Deportes RCN Vertical
Once Caldas vs Boyacá Chicó EN VIVO, 27 de febrero: hora y canal Liga BetPlay

Los manizaleños esperan meterse en la parte alta de la clasificación, mientras que los ‘Ajedrezados’ deben salir del fondo de la tabla.
Daniel Chalela Ambrad
Once Caldas vs Boyacá Chicó
Once Caldas vs Boyacá Chicó // PES Logos

Se vive una nueva jornada de la Liga BetPlay 2026-I con la fecha nueve que ya arrancó con la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira para resurgir en la campaña y estar cerca de la zona de clasificación. El Fútbol Profesional Colombiano continuará con Once Caldas vs Boyacá Chicó.

Un duelo de realidades completamente distintas en el Estadio Palogrande entre Once Caldas que quiere llegar a 16 puntos y acomodarse en la segunda casilla a solo un punto del líder Internacional de Bogotá, y un Boyacá Chicó que espera salir de las posiciones de abajo y seguir escapando de la tabla del descenso.

Para este compromiso, seguramente Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera seguirá dándole continuidad a la delantera conformada por Jefry Zapata y Dayro Mauricio Moreno que ha dado de qué hablar en la Liga BetPlay. Los tres puntos dejarían a los albos bien acomodados con 16 unidades.

Por su parte, Boyacá Chicó necesita sí o sí salir de posiciones incómodas de la tabla. La segunda victoria los dejaría acomodados en la casilla 17 subiendo una posición. Llegaría a siete unidades buscando salir de dos tablas, la de clasificación y la del descenso.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ONCE CALDAS VS BOYACÁ CHICÓ EN LA NOVENA FECHA DE LA LIGA BETPLAY 2026-I ESTE VIERNES 27 DE FEBRERO

El partido entre Once Caldas vs Boyacá Chicó por la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-I que se llevará a cabo en el Estadio Palogrande arrancará a partir de las 8:30 de la noche en horario de Colombia. Se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ONCE CALDAS VS BOYACÁ CHICÓ

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 P.M.

México: 7:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 9:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:30 P.M.

