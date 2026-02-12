Once Caldas vs Junior EN VIVO, 12 de febrero: hora y canal Liga BetPlay

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I con vibrantes partidos por delante. Ya se jugó la mitad de la jornada y este jueves continúan las emociones con Once Caldas que recibe la visita del Junior de Barranquilla en el Estadio Palogrande de Manizales.

Para este compromiso, Once Caldas contará con Dayro Mauricio Moreno como la gran figura en el frente de ataque, el regreso de Kevin Tamayo como lateral, y la convocatoria de Joan Parra y James Aguirre, aunque todo parece que Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera se decantará por Parra que le ha ganado la titularidad a Aguirre en este 2026.

El club manizaleño está en la décima casilla con siete unidades y sumar de a tres le permitiría estar en la parte alta de la tabla de posiciones. Tienen a Dayro Moreno como el goleador con el que esperan sacar el resultado positivo en condición de local.

Por su parte, Junior de Barranquilla ha dado de qué hablar con una nómina estelar para volver a quedar campeón respetando su título conseguido hace algunos meses. El equipo dirigido por Alfredo Arias ya tiene nueve unidades y, en caso de sumar de a tres quedará a un punto de los líderes, Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto.

Con Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez el equipo atlanticense espera inquietar a los defensores de Once Caldas y al guardameta Joan Felipe Parra. La baja confirmada que tendrá el Junior será la de Guillermo Celis por un cuadro de virosis que lo dejó descartado.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ONCE CALDAS VS JUNIOR DE BARRANQUILLA POR LA SEXTA FECHA DE LA LIGA BETPLAY ESTE JUEVES 12 DE FEBRERO

El partido entre Once Caldas vs Junior de Barranquilla por la sexta fecha de la Liga BetPlay se jugará en el Estadio Palogrande de Manizales a partir de las 6:20 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por Win Sports Online y Win Sports +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ONCE CALDAS VS JUNIOR DE BARRANQUILLA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:20 P.M.

México: 5:20 P.M.

Bolivia y Venezuela: 7:20 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:20 P.M.