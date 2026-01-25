Once Caldas vs Santa Fe EN VIVO HOY 25 de enero - Liga BetPlay

En la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I habrá un duelo atractivo entre dos de los mejores delanteros del Fútbol Profesional Colombiano. Por un lado, en Once Caldas estará Dayro Moreno, el máximo goleador colombiano de la historia, y máximo artillero de la Liga. Mientras que en Santa Fe figurará Hugo Rodallega que acaba de levantar su segundo título como cardenal y arrasó en la gala de estrellas.

Vea también: ¡Histórico! Christian González, de los Patriots, será el primer colombiano en disputar el Super Bowl

Hugo Rodallega ganó el premio a mejor delantero del año, máximo goleador del año y el futbolista del 2025 en la gala de las estrellas del Fútbol Profesional Colombiano. Santa Fe espera sacar la primera victoria en la Liga BetPlay después del debut ante Águilas Doradas con un empate a un tanto.

Once Caldas tuvo un arranque ideal en la temporada superando al Cúcuta Deportivo. Los caldenses tuvieron que lidiar contra un ascendido y dieron el golpe después de arrancar perdiendo. Con doblete de Dayro Moreno que llega dulce a este encuentro de la segunda fecha, esperan sacar seis puntos de seis posibles igualando en el liderato a América de Cali, Deportes Tolima y Deportivo Pasto.

El Estadio Palogrande tendrá su primer partido en el año a la espera de que Once Caldas se lleve la victoria. Un encuentro vital para seguir con la confianza en el proyecto de Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera que estuvo en veremos el segundo semestre del 2025. Por su parte, Pablo Repetto quiere sumar sus primeros tres puntos en la Liga BetPlay como entrenador cardenal.

Le puede interesar: David González hizo una exigencia al América: “Es una obligación”

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ONCE CALDAS VS INDEPENDIENTE SANTA FE ESTE DOMINGO 25 DE ENERO POR LA FECHA 2 DE LA LIGA BETPLAY 2026-I

El partido entre Once Caldas vs Independiente Santa Fe en el Estadio Palogrande de Manizales arrancará a partir de las 8:20 de la tarde en horario de Colombia. Además, tendrá señal por Win Sports +, Win Sports Online y de Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ONCE CALDAS VS INDEPENDIENTE SANTA FE

Colombia, Ecuador y Perú: 8:20 P.M.

México: 7:20 P.M.

Lea también: Leonel estalló y se quejó del Bello Horizonte: “Este potrero debe acabarse”

Bolivia y Venezuela: 9:20 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:20 P.M.