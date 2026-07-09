Óscar Pareja confesó por qué no aceptó ser técnico del Medellín

Independiente Medellín estuvo muy cerca de cerrar la contratación de Óscar Pareja como su nuevo director técnico para el segundo semestre de 2026. Sin embargo, el entrenador colombiano decidió no aceptar la propuesta y ahora explicó públicamente cuáles fueron los motivos.

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Tras la salida de Alejandro Restrepo, la dirigencia del Poderoso evaluó varios perfiles y Pareja apareció como la principal alternativa. Finalmente, el club terminó anunciando a Amaranto Perea, quien hacía parte del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

Óscar Pareja habló con Planeta Fútbol

Este jueves 9 de julio, en entrevista con Planeta Fútbol de RCN y Win Sports, Pareja reveló que la oferta llegó en un momento complicado de su vida personal. "Me tomó en un tiempo difícil la oferta del Medellín", aseguró.

El técnico explicó que recientemente pasó por un procedimiento médico que le impidió asumir un nuevo proyecto. "Me acababan de hacer una cirugía (reemplazo de rodilla) y eso me iba a tomar un tiempo", comentó.

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Además, reconoció que por esa situación física no estaba en condiciones de asumir la responsabilidad. "Me quedó difícil aceptar, todavía estoy en recuperación", afirmó el entrenador.

Pareja también contó que aprovechará este periodo para continuar preparándose profesionalmente. "Voy a estudiar un poco para renovar mi licencia UEFA", dijo, mientras sigue enfocado en su proceso de recuperación.

Pese a rechazar la propuesta del DIM, el estratega dejó claro que mantiene intacto su deseo de dirigir en el país. "Me interesa mucho ir al fútbol colombiano. Quiero aprovechar la evolución que he tenido en este país (Estados Unidos) y poder llevarlo a mi país", expresó.

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El técnico destacó el vínculo especial que conserva con el conjunto antioqueño y deseó éxitos al nuevo entrenador. "Con Medellín siempre he tenido una relación maravillosa, es mi casa", señaló, antes de agregar: "Espero que le vaya muy bien a Amaranto Perea".

Finalmente, Pareja no cerró la puerta a una futura llegada al banquillo del Poderoso. "Si en algún momento se presenta nuevamente la opción de ir a Medellín, ojalá que se pueda dar", concluyó, dejando abierta la posibilidad de dirigir al club en los próximos años.