Pablo Repetto advierte a Junior: Santa Fe saldrá campeón

Está a punto de definirse el primer título de la temporada 2026 en donde los protagonistas son Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, los cuales luchan por quedarse con el trofeo de la Superliga BetPlay en una serie que quedó abierta tras el primer duelo.

Un empate 1-1 en el Estadio Metropolitano dejó que la definición del campeonato se llevara a cabo en los últimos 90 minutos que se llevarán a cabo en la ciudad de Bogotá. El Campín será el encargado de acoger el partido de vuelta de la Superliga, un punto a favor para el cuadro 'cardenal' y que le da certeza a Pablo Repetto para ganar este duelo definitivo.

"Hay que salir campeones como sea": Pablo Repetto no se guardó nada para la final

El estratega uruguayo debutó como director técnico en el equipo 'cardenal' y lo hizo con un valioso empate en la búsqueda por un nuevo título ante Junior. También llegó "pisando fuerte" al inicio de la Liga BetPlay tras rescatar un empate, con un equipo suplente, ante Águilas Doradas.

Ahora la mentalidad e ilusiones están puestas en los últimos 90 minutos de la Superliga BetPlay en donde tiene la oportunidad de cerrar en condición de local. Repetto no solo aprovechará la altura de Bogotá, sino que también confía en el proceso que ha venido llevando a cabo con sus jugadores para alcanzar este objetivo a pesar del poco tiempo de recuperación que ha tenido para conseguirlo.

"Va a ser un partido muy duro, respetamos al rival, tiene muy buenos jugadores, pero vamos a ganar el partido, confiando en nuestro plantel. No hemos tenido mucho tiempo de trabajo, pero tenemos un grupo fuerte. Nosotros no miramos el contexto de la final, si se juega en pretemporada o en medio de otra competición; tenemos que salir campeones como sea".

¿Cuántas Superligas tiene Santa Fe?

El equipo 'cardenal' busca convertirse en el club con más títulos de esta competencia celebrando en la noche del 21 de enero en El Campín su quinto trofeo, dejando en el segundo lugar a Nacional, el cual quedaría con un total de cuatro.

El primer título de Santa Fe en la Superliga llegó en 2013, en la cual venció a Millonarios, continuó en 2015 derrotando a Nacional, en 2017 dejó en el camino a Independiente Medellín y cerró con "broche de oro" venciendo a otro grande como lo es América de Cali.







