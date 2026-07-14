Después de la victoria de la Selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol, las dirigidas por Ángelo Marsiglia tendrán que volver al ruedo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Este torneo servirá también para tener fogueo de cara al Mundial de Brasil en 2027.

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Los Juegos Centroamericanos no han sido fáciles para la Selección Colombia que sueña con revertir la historia en los últimos años. En 2014 en Veracruz, México fue la única vez que las colombianas disputaron una final. Infortunadamente, no lograron ganar en esa edición.

Tienen un subcampeonato, mientras que la Selección Colombia masculina, que también participará en esta edición de los Centroamericanos sí ha contado con más suerte ganando la edición de 1946 contra Panamá, en 2006 contra Venezuela en un torneo Sub-21 y en 2021 ante los venezolanos. Además, tienen tres medallas de bronce.

La Selección Colombia Femenina de mayores y la Sub-19 masculina afrontan este reto en Santo Domingo, República Dominicana con la necesidad de quedar campeones en la disciplina. Este martes 14 de julio se confirmaron los fixtures respectivos para ambas escuadras.

ASÍ SERÁ EL FIXTURE DE LA SELECCIÓN COLOMBIA FEMENINA

Las dos selecciones de Colombia jugarán en el Grupo B. Del miércoles 29 de julio al jueves 6 de agosto, el combinado femenino disputará el certamen, mientras que la Sub-19 enfrentará el torneo del jueves 30 de julio al viernes 7 de agosto entre las provincias de Moca, La Vega y Santiago de los Caballeros.

Ángelo Marsiglia podría utilizar estos Juegos Centroamericanos del Caribe para llegar con más fuerza y con más regularidad para lo que será el Mundial de 2027 en Brasil tras quedarse con la primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol hace un mes.

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Colombia tendrá que enfrentar a Jamaica, México y a Puerto Rico en la fase de grupos a la espera de sellar la clasificación y buscar su primer título en los Juegos Centroamericanos. Así quedó el fixture definido de la selección femenina:

Primera fecha

Fecha: 29 de julio

Partido: Colombia vs Jamaica

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio El Cóndor, La Vega, (República Dominicana)

Segunda fecha

Fecha: 31 de julio

Partido: Colombia vs México

Hora: 6:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Moca 85, Moca, (República Dominicana)

Tercera fecha

Fecha: 2 de agosto

Partido: Colombia vs Puerto Rico

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Moca 85, Moca, (República Dominicana)

FIXTURE DE LA SELECCIÓN COLOMBIA MASCULINA SUB-19

Por su parte, la Selección Colombia Sub-19 que será dirigida por César Torres tendrá un importante examen antes del Mundial Sub-20 en el que varios de estos jugadores menores o de 19 años podrán ser convocados para este certamen orbital en Polonia.

En ese Mundial, Colombia quedó en el grupo E en el que enfrentarán a Costa Rica, Portugal y Corea del Norte para intentar clasificar a las fases finales. Un examen ideal para pensar en el torneo orbital que arrancará en septiembre.

Colombia se medirá en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe con Panamá, Cuba y Costa Rica con la necesidad de clasificar a las fases finales. Así será el calendario del seleccionado cafetero bajo las órdenes de César Torres:

Primera fecha

Fecha: 30 de julio

Partido: Colombia vs Panamá

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Moca 85, Moca, (República Dominicana)

Segunda fecha

Fecha: 1 de agosto

Partido: Colombia vs Cuba

Hora: 6:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio El Cóndor, La Vega, (República Dominicana)

Tercera fecha

Fecha: 3 de agosto

Partido: Colombia vs Costa Rica

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Cibao, Santiago, (Republica Dominicana)