Pablo Repetto lamentó el empate: "Son pequeños detalles y es casi como perder"

A diferencia de otros equipos, Independiente Santa Fe tiene todavía un partido pendiente, pero, esa clasificación se ve un poco difícil a falta de ocho encuentros para terminar la fase regular. Los puntos conseguidos hasta ahora no han sido los deseados y, en estos momentos, los bogotanos están en una posición incómoda.

El margen de error ahora es mínimo, especialmente después de un empate a un tanto contra el Deportivo Cali. Para Santa Fe, el problema sigue siendo el mismo de siempre con el tema de no poder sostener partidos. En el primer tiempo lo ganaba cómodo con el primer gol de la Liga BetPlay de Hugo Rodallega, pero, en el complemento, Julián Quiñones puso la paridad final.

Como ha sido la costumbre, a Santa Fe se le volvió a escapar la victoria que le hubiese podido dar más tranquilidad en el tema de la tabla de posiciones. La misma historia sucedió con Once Caldas y con Alianza Valledupar en anteriores partidos. De los 24 puntos que quedan, los albirrojos tendrán que hacer por lo menos, 17 puntos para clasificar a las fases finales.

PABLO REPETTO LAMENTÓ EL EMPATE DEL CALI

Santa Fe abrió el marcador y lució cómodo sobre todo en la primera parte. Sin embargo, se volvió a escapar esa victoria. Pablo Repetto afirmó que, “vinimos a buscar los tres puntos. El primer tiempo nos fuimos en ventaja intentamos esos primeros quince estar sólidos porque sabíamos que iban a salir con todo en el segundo tiempo. El equipo buscó y tuvo la última al final que infortunadamente no entró. Hay que seguir, todavía falta y vamos a hacer todo para lograr resultados en lo que queda en el torneo”.

Hugo Rodallega marcó el único gol de Santa Fe, pero la defensa del Cali siempre estuvo presionándolo para no dejarlo cómodo, “ellos juegan con tres centrales y donde caía Hugo le hacían una marca férrea. Le dimos libertad, hizo el gol y sabemos que tiene una efectividad muy alta. Le quedó una e hizo el gol. Quizás faltaba un poco generarle, la que le quedó fue gol y ojalá siga en esa racha que todos conocemos. Cada vez que enfrentamos equipos con esa característica él tiene libertad”.

En el segundo tiempo, Pablo Repetto sacó a los dos jugadores de la banda derecha, Mateo Puerta de destacado debut y Luis Palacios. Sobre esa intención, el uruguayo explicó, “en el entretiempo Mateo había acusado una molestia en uno de los gemelos, entendíamos que Luis había hecho un desgaste e incluso había generado a partir de transiciones y entendíamos que refrescando esa banda podíamos atacar por ahí, pero no nos alcanzó”.

¿POR QUÉ NO HA PODIDO CONSEGUIR LOS RESULTADOS? PABLO REPETTO ANALIZÓ EL PRESENTE DE SANTA FE

Santa Fe había arrancado con un título en la Superliga BetPlay ante el Junior, pero poco a poco bajó su rendimiento en la Liga. Pablo Repetto apuntó que, “es lo que hablamos sobre todo en los últimos partidos. Hemos hecho buen partido con Nacional, e hicimos un partido que uno espera. Nos falta la última. Si uno analiza qué chances tuvo el rival está el gol y una que otra. Tenemos muchos empates y eso es casi perder. Regalamos muchos puntos, el equipo se estaba afianzando. Hay muchas cosas que entendemos que pueden ir en contra de no tener mejor puntuación”.

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Para Pablo Repetto, el juego se definió por detalles, “se veía que el equipo rival iba a ser agresivo en el segundo tiempo. El equipo fue y terminamos con sensaciones de que estábamos más cerca nosotros que el Deportivo Cali. Nos falta manejar los tiempos y no recibir goles cuando el rival no te genera. Fue un empate con un centro que tiran y son detalles que hacen la diferencia. Son pequeños detalles que no nos dejan tranquilos y que hacen que estemos con un margen de error mínimo”.

Las sensaciones de la defensa y del ataque, “no hay prácticamente situaciones de gol de ellos. Creo que estuvimos mejor en las dos facetas, pero todavía no llegamos a lo que queremos. Habrá que trabajar, corregir errores para minimizar a futuro que los rivales puedan convertir. Hugo se encontró con el gol, la última jugada es muy clara y esos detalles nos hubiesen hecho sumar tres puntos. El empate te hace perder dos puntos y hemos empatado mucho. Estamos vivos todavía”.