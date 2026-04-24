Santa Fe derrotó a Pasto y sueña con la clasificación a playoffs

Con Santa Fe siempre es la misma historia. El equipo bogotano puede estar lejos de sellar la clasificación, pero el cuadro cardenal en las últimas jornadas siempre despierta y logra, en la mayoría de las ocasiones clasificar para ser protagonista en cuadrangulares, o en este caso, los Play-Offs.

Pasto se ha hecho fuerte en condición de local, pues, en el Estadio Departamental Libertad ha perdido solo una fecha ante Atlético Nacional antes de encarar este encuentro de la penúltima jornada de la Liga BetPlay. Sin embargo, no pudieron respetar la casa.

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Los cardenales fueron más efectivos, sobre todo en el segundo tiempo aprovechando errores del Pasto gracias a Franco Fagúndez que recibió nuevamente el voto de confianza con una titularidad para ser figura con un golazo y luego, Hugo Rodallega que marcó otro buen gol para quedarse con los puntos. Santiago Córdoba descontó al final.

PRIMER TIEMPO DE OPORTUNIDADES, PERO EN CEROS ENTRE PASTO Y SANTA FE

Desde los primeros minutos, Santa Fe salió con la necesidad de ganar los tres puntos para acercarse a la clasificación. En un balón suelto que quedó para Hugo Rodallega, el delantero sacó un misil que pasó apenas por encima del larguero. Con el paso del tiempo, los pastusos se animaron a tocar puerta cardenal.

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Fue sobre los 12 minutos cuando Andrey Estupiñán conectó un cabezazo y con seguridad Andrés Mosquera Marmolejo salvó. El nerviosismo hizo de las suyas con Mateo Garavito en un error entregando para Luis Palacios que habilitó a Hugo Rodallega y el disparo del goleador lo atajó Geovanni Banguera al córner.

Con el pasar de los minutos, Mayer Gil se volvió a acercar a los 38 con un disparo que se fue apenas desviado. Sin mayores oportunidades de gol en el Estadio Departamental Libertad terminaron los primeros 45 minutos.

SEGUNDO TIEMPO CON UN SANTA FE DEMOLEDOR

En el complemento, Daniel Torres entró por Jhojan Torres y a partir del liderazgo del mediocentro mejoró la tenencia de pelota para el cuadro cardenal y lograron llegar al arco rival con un disparo de Luis Palacios que se fue apenas desviado. Santa Fe ya venía demostrando que podía romper los ceros en el segundo capítulo.

Justamente, sobre los 59 minutos, un centro de Luis Palacios que buscó a Hugo Rodallega fue despejado por Fáiner Torijano contra su propio arco y el palo salvó al Deportivo Pasto. Pasaron apenas cuatro minutos cuando Franco Fagúndez sacó un remate de larga distancia que se metió al fondo dejando sin oportunidad de reacción a Geovanni Banguera.

En un error en salida de Pasto, Hugo Rodallega no perdonó después de capitalizar con un disparo afuera del área que se metió al arco volcánico. Santa Fe, con los dos goles continuó atacando con Omar Fernández Frasica y un remate que pegó en el palo. Luego, Edwin Velasco sacó la pelota de la raya y Rodallega pudo aumentar, pero Geovanni Banguera salvó.

Pasto no renunció y buscó de todas las formas meterse en el partido. Primero, con un centro para Andrey Estupiñán que cabeceó y de manera espectacular Andrés Mosquera Marmolejo salvó, luego, un remate de Bernal que Marmolejo atajó nuevamente.

José Bernal fue una amenaza desde que entró al terreno de juego. Otro cabezazo fue enviado al córner por Andrés Mosquera Marmolejo salvando el descuento. Ese gol por la insistencia del Pasto llegó sobre los 90 minutos con un centro para Santiago Córdoba que remató frente al golero cardenal.

¿QUÉ VIENE PARA PASTO Y SANTA FE EN LA ÚLTIMA FECHA?

El Pasto ya estaba tranquilo en la clasificación para los Play-Offs con 34 unidades en la segunda posición. En la última fecha antes de jugar las fases finales, los volcánicos enfrentarán al Junior de Barranquilla en la capital atlanticense.

Por su parte, Santa Fe está con la obligación de sellar una victoria en la última fecha con varios goles para aspirar a los Play-Offs. Tendrán que recibir la visita del Internacional de Bogotá en el Estadio El Campín.