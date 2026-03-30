Técnico de Pasto podría ser sancionado tras polémica declaración contra Nacional

La fecha 14 de la Liga Betplay, aunque todavía no ha llegado a su fin de manera oficial, ha traído consigo algunos resultados sorpresivos, cambios en la tabla de posiciones, pero sobre todo polémica, en especial en el partido que se vivió en el Estadio La Libertad.

El duelo entre Atlético Nacional contra Deportivo Pasto, aunque no suena muy llamativo, era uno de los más esperados de la competencia, ya que definiría el liderato en la tabla de posiciones y al primer clasificado, el cual terminó siendo el 'verde paisa, un escenario que no le agradó del todo a Jonathan Risueño, quien estalló contra el rival y la terna arbitral.

Lea también Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la victoria de Nacional frente a Pasto

Risueño sería castigado por polémica declaración al caer contra Nacional

Nacional y Pasto llegaron a la jornada 14 con un solo objetivo, sumar de a tres puntos para quedarse con la clasificación a la siguiente ronda del torneo a falta de seis fechas aún por disputarse. Este objetivo lo consiguió justamente el equipo que encabeza Diego Arias, quien se llevó la victoria por un marcador de 1-2.

Los principales protagonistas fueron Morelos, Rengifo y Estupiñán, quienes fueron los encargados de los goles a lo largo de los 90 minutos, pero quien también se robó las miradas fue el estratega español, Jonathan Risueño, tras una inexplicable actitud dentro del terreno de juego y unas contundentes declaraciones en la rueda de prensa.

Lea también Presidente de Dimayor confirmó cuándo se reanudará Llaneros vs. Once Caldas

Risueño se empezó a llevar varias miradas tras el agarrón que tuvo con Alfredo Morelos sobre el Minuto 66 luego de un supuesto pisotón por parte del jugador. El español cerró con broche de oro la jornada en la rueda de prensa cuando habló sobre el polémico arbitraje y envió una indirecta a Nacional, dando a entender que siempre estarían a favor de ellos.

"No sé lo que ha pasado por no expulsar a un jugador de ellos que se va solo contra uno nuestro y le sacan es amarilla, si es falta y la pitan debió ser tarjeta roja, o el último penalti que hay a Morelo que no pitan y miren como le dejan los tacos que le clavan en la última acción, pero bueno, todos sabemos contra quien estábamos jugando".

En otras noticias: Resumen: Colombia (1) vs. Francia (3) | Amistoso previo a la Copa Mundial 2026

Próximo partido de Risueño con Pasto en la Liga Betplay

Mientras se confirma si se tomarán medidas contra el estratega español por las contundentes declaraciones que dio en rueda de prensa al perder con Nacional, su siguiente reto será en condición de visitante, en el marco de la fecha 15, cuando visite a Alianza FC el miércoles 1 de abril sobre las 16:10 hora local.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la victoria de Nacional frente a Pasto