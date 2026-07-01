Pasto se queda sin DT: salida confirmada y nuevo cargo

Jonathan Risueño llegó a revolucionar el Fútbol Profesional Colombiano con su ideología de juego y su forma de dirigir que le dio tantos buenos resultados al Deportivo Pasto que logró sellar la clasificación a los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I. No pudieron trascender más allá de cuartos de final y quedaron eliminados.

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La pretemporada del Pasto ya comenzó y al frente seguirá Jonathan Risueño, aunque no podrá dirigir los primeros compromisos ligueros por una sanción justamente en los cuartos de final del primer semestre. Así las cosas, la salida que confirmó el cuadro pastuso pasa por la rama femenina.

Se trata nada más ni nada menos que de René Rosero, un hombre de la casa que vistió los colores del Pasto como jugador y que también tuvo experiencia como entrenador y asistente técnico en el club. Rosero estaba en el equipo femenino y ahora tendrá una nueva responsabilidad.

RENÉ ROSERO NO ES MÁS EL ENTRENADOR DEL PASTO FEMENINO

Infortunadamente, los resultados no han acompañado al Pasto Femenino dirigido por René Rosero en esta Liga BetPlay Femenina. Las pastusas apenas suman tres puntos, producto de solo empates en las 13 fechas disputadas hasta el momento.

La Liga BetPlay Femenina fue interrumpida por el Mundial de 2026, y ante la mala gestión del entrenador del Pasto, el club decidió cortar el vínculo de René Rosero, pero seguirá en un cargo en el equipo, nuevamente regresando a la rama masculina.

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Por medio de un comunicado, el Deportivo Pasto escribió que, “hay personas que conocen el significado de defender estos colores desde el corazón. Hoy, el profesor René Rosero inicia un nuevo capítulo en el Deportivo Pasto como segundo asistente técnico, aportando su experiencia, profesionalismo y pasión por esta institución”.

Ahora, el exdefensor oriundo de Barbacoas, Nariño, tendrá que trabajar de la mano con Jonathan Risueño para sacar los resultados en el segundo semestre con el objetivo claro de volver a clasificar dentro de los ocho primeros con cuadrangulares semifinales como el formato de este torneo.

WILSON MORELO SERÁ EL ASISTENTE TÉCNICO DEL PASTO

Además del nuevo capítulo que tendrá René Rosero dentro del Deportivo Pasto como segundo asistente técnico, los volcánicos también anunciaron a Wilson Morelo que será el primer asistente de Jonathan Risueño después de que el goleador anunciara su retiro.

Wilson Morelo cuenta con Licencia Pro de la Conmebol para dirigir y tendrá su primera experiencia para seguir aprendiendo en su carrera como entrenador. Seguramente en próximas temporadas se podrá ver al exdelantero cordobés como un director técnico en posesión de algún club.

El delantero siempre fue un hombre de confianza para Jonathan Risueño no solo en esta etapa con el Deportivo Pasto sino en Águilas Doradas. Por lo general, en las ruedas de prensa, el entrenador español siempre entraba con Wilson Morelo, tanto así que le llegaron a preguntar por qué iba a acompañado siempre del atacante.

JONATHAN RISUEÑO Y LA SANCIÓN QUE TIENE EN EL ARRANQUE DE LA LIGA

Después de los cuartos de final entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima, una situación polémica con Jonathan Risueño, y los hinchas terminó en una dura sanción tanto para el técnico como para los aficionados que tendrán que cumplir en el segundo semestre.

Por los lados de Jonathan Risueño, el polémico entrenador español fue castigado por la Dimayor con seis partidos de suspensión y una multa de $2.276.176 por haber empujado a Juan Pablo Nieto, mediocampista del Deportes Tolima. Bajo ese panorama, seguramente a Wilson Morelo le tocará tomar las riendas de la institución durante los primeros compromisos.

Además, la afición también se vio perjudicada por dos fechas de sanción total de la plaza y una multa de $15.758.145, tras la invasión del campo por parte de los hinchas al final del partido que el equipo perdió 0-2 ante Deportes Tolima.