Se viene el comienzo de la jornada dominical de la Liga BetPlay 2026-I con un vibrante juego entre el Deportivo Pasto y el Deportivo Independiente Medellín. Sin duda alguna, desde la primera fecha, el cuadro antioqueño aspira a ser protagonista para poder llegar a fases finales y ganarle a esa deuda pendiente que tiene en esas instancias definitivas.

Deportivo Pasto necesita regresar a ser protagonista, algo que no pudo hacer en el 2025 en los dos semestres. Los pastusos se han acostumbrado a competir y llegar a clasificarse para los ocho primeros. Con Jonathan Risueño como nuevo entrenador, buscan arrancar con pie derecho la campaña.

Pasto presentó varias bajas en la Liga BetPlay, y se reforzó con buenos nombres de experiencia. Entre las incorporaciones, se destacan Andrey Estupiñán, Matías Pisano, Wilson Morelo, Enrique Serje, Fáiner Torijano, Mateo Garavito, Mayer Gil, Harrison Mancilla, Diego Chávez, Edwin Velasco, Jonathan Perlaza, Santiago Córdoba, Yeiler Góez y el arquero español, Iago Herrerín.

Por otro lado, el Deportivo Independiente Medellín confirmó las bajas de Luis Sandoval, Jarlan Barrera, Jaime Alvarado, Washington Aguerre, entre otras y se reforzó con Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, Jhon Montaño, Didier Moreno y Enzo Larrosa.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE DEPORTIVO PASTO VS DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN POR LA PRIMERA FECHA DE LA LIGA BETPLAY 2026-I ESTE DOMINGO 18 DE ENERO

El partido entre el Deportivo Pasto y el Deportivo Independiente Medellín que abrirá la jornada dominical de la Liga BetPlay se podrá ver a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia. Además, se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO DEPORTIVO PASTO VS DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.