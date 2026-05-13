Deportivo Pasto y Deportes Tolima se ven las caras por el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. El duelo se lleva a cabo en el estadio Departamental Libertad, que no tuvo lleno total.



El compromiso de ida, que se jugó en el estadio Manuel Murillo Toro, acabó por la mínima diferencia a favor del conjunto pijao. El único tanto en aquel cotejo lo marcó Luis Fernando Sandoval.



Por esa razón, ante su gente, Deportivo Pasto estaba en la obligación de igualar, por lo menos, el marcador global. Y bien, esto lo logró apenas al minuto 14 del primer tiempo. Los hinchas celebraban la apertura del arco en el parcial.



Sin embargo, la acción fue anulada por fuera de juego del delantero Santiago Córdoba. La posición adelantada fue muy evidente. Los jugadores, hinchas y cuerpo técnico del Deportivo Pasto lamentaron lo sucedido.

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