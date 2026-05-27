El uruguayo Pablo Peirano, como bien se sabe, fue anunciado como nuevo director técnico de Atlético Bucaramanga, uno de los clubes históricos del fútbol profesional colombiano.



En el suelo cafetero, Peirano ya había dirigido a Independiente Santa Fe de Bogotá. Incluso, el conjunto capitalino, con este entrenador, perdió una final de liga contra el mismo Bucaramanga.

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Los papeles cambian con Peirano

La historia ahora cambia y el estratega se sentará en el banquillo leopardo. Y ya que se habla de la llegada de Pablo Peirano al Atlético Bucaramanga, este, en las últimas horas, entregó su primera declaración.



Ante los micrófonos de Win Sports, el director técnico manifestó que no se imagina otra cosa, por el momento, que empezar a trabajar con el club, con sus nuevos jugadores. A estos espera sacarles todo el potencial.

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Palabras de Peirano

“El equipo está licenciado, vuelve la semana que viene, conozco a la mayoría del plantel, hay jugadores que también pasaron por nuestras manos, tanto acá como en el exterior. Trabajar, no me imagino otra cosa que compartir con ellos para sacarles lo mejor”, expresó.



Peirano, en la misma línea, aseguró que espera pronto conocer al plantel. “La parte inicial, conocer al plantel, trabajar, poner la idea de juego y competencia en unión junto con los futbolistas. Formar, construir semanas de trabajo para que nos lleven a lograr el éxito por lo más alto. Hay que ir de una manera progresiva, tenemos el tiempo adecuado para conocernos y trabajar”, dijo.

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¿Cómo le irá a Peirano en el Bucaramanga?

Por último, entre otras cosas más, el director técnico de origen uruguayo hizo referencia al tiempo de contrato que tiene con Atlético Bucaramanga. De igual manera, señaló que deberá responder con resultados de manera seguida.

“Un año de trabajo, sabiendo que nosotros tenemos que responder cada fin de semana. Por lo general, muy pocas veces he jugado sin 10. Necesito jugadores que se adapten, que razonen en el juego, que lo comprendan y respetando su esencia para el favor del equipo”, sentenció.