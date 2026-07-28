Pereira vs Santa Fe sería aplazado, ¿por qué?

El partido entre Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe, correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, podría ser aplazado. El club matecaña habría solicitado a la Dimayor el cambio de la programación del compromiso.

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¿Cuándo se juega Pereira vs Santa Fe?

Inicialmente, el encuentro está previsto para el miércoles 5 de agosto a las 6:25 p. m. y marcaría el primer partido como local del Pereira en el campeonato, luego de visitar a Llaneros en la primera jornada y a Fortaleza en la segunda.

La solicitud del conjunto risaraldense obedece al deseo de volver a disputar sus partidos en el estadio Hernán Ramírez Villegas, escenario que continúa en obras y que, según las estimaciones, no estaría listo para esa fecha.

De acuerdo con la información conocida, los trabajos en el estadio se extenderían una o dos semanas más, razón por la cual Pereira busca evitar seguir actuando como local en el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal.

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Por ahora, la Dimayor no ha emitido una respuesta oficial frente a la petición del club, por lo que se espera un pronunciamiento en los próximos días para confirmar si el compromiso cambia de fecha.

En caso de aprobarse el aplazamiento, Santa Fe sumaría un nuevo partido pendiente en su calendario, que ya se encuentra condicionado por su participación en competencias internacionales.

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Santa Fe tiene dos partidos aplazados

El conjunto cardenal aún tiene dos encuentros aplazados por la Copa BetPlay, correspondientes a la fase 1B frente a Unión Magdalena, serie que no ha podido disputarse debido a su participación en la Copa Sudamericana.

Mientras se conoce la decisión definitiva de la Dimayor, tanto Pereira como Santa Fe continúan con la planificación de sus próximos compromisos, a la espera de confirmar si el duelo por la tercera fecha de la Liga BetPlay se mantiene o será reprogramado.