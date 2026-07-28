Primera baja por lesión en Santa Fe: se perdería la vuelta de Sudamericana

Infortunadamente, el debut de Santa Fe en la Liga BetPlay 2026-II no fue positivo tras la derrota en manos de Águilas Doradas en condición de visitante. En el Estadio Cincuentenario, Pablo Repetto utilizó una nómina mixta con Hugo Rodallega, Daniel Torres, Jader Obrian, en el banquillo de suplentes y sin Helibelton Palacios en la banda derecha.

En ese orden de ideas, Pablo Repetto solo tuvo a Mateo Puerta y no llevó a otro lateral derecho por si pasaba algo con el ex Águilas Doradas que ha estado muy afectado por las recurrentes lesiones a lo largo de su trayectoria en Santa Fe. Una lesión sería complicada teniendo en cuenta los tiempos de recuperación.

Con la continuidad en torneos internacionales, a Santa Fe le toca un calendario sumamente intenso por tener que jugar cada tres días por la Liga BetPlay y Copa Sudamericana. Si clasifican a los octavos de final, los tiempos de descanso serán menores para los dirigidos por Pablo Repetto. Antes del viaje a Barquisimeto, el problema tiene que ver con Mateo Puerta.

MATEO PUERTA SERÍA LA PRIMERA BAJA DE SANTA FE VS CARACAS

Para este segundo semestre, Santa Fe ya tiene la baja confirmada de Juan Sebastián Quintero, defensor central que se lesionó hace algunos meses y por la gravedad del golpe no podrá estar en lo que resta del 2026. El zaguero entonces es la primera ausencia confirmada en estos duelos de Copa Sudamericana.

A falta de tres días para enfrentar a Caracas en Venezuela, Pablo Repetto explicó por qué sacó a Mateo Puerta en el partido con Águilas, algo curioso porque tuvo que poner a Iván Scarpeta como lateral derecho. En rueda de prensa, el uruguayo afirmó que, “Mateo sale porque él me pide el cambio por un tema muscular, que estaba cargado”.

Aunque el cambio habría sido por precaución, a escasas horas del viaje a Barquisimeto, Venezuela, sería difícil que Mateo Puerta pueda ser de la lista de convocados para este choque decisivo contra Caracas. En su lugar regresaría Helibelton Palacios a la convocatoria.

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Mateo Puerta ha tenido varias complicaciones musculares y de lesiones en Santa Fe y no han podido sacar la mejor versión del lateral derecho que fue sumamente importante en Águilas Doradas. El antioqueño espera recuperarse para estar en las próximas instancias, siempre y cuando el equipo cardenal clasifique.

¿CUÁNDO VIAJARÁ SANTA FE A VENEZUELA?

Después de la derrota ante Águilas Doradas, Santa Fe ya empieza a preparar lo que será el traslado a Venezuela para afrontar la vuelta de la Copa Sudamericana. El resultado favorece a los bogotanos con un marcador de 2-0 y la necesidad es mantener la ventaja o aumentarlo en el Estadio Metropolitano de Lara.

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No habrá tiempo para descansar, pues la intensidad de las dos competencias complica bastante a Santa Fe, especialmente por las posibles ausencias que pueda tener de cara a ese traslado a Venezuela y para el partido ante Caracas. Pablo Repetto espera recargar físicamente a sus jugadores para el vuelo y para el partido.

De acuerdo con información de Miguel París, Santa Fe viajará en un vuelo chárter el miércoles 29 de julio desde Bogotá con destino directo a Barquisimeto, Venezuela. A partir de las 3 de la tarde se dará comienzo al vuelo por parte de la delegación cardenal para el partido el jueves 30 de julio a las 7:30 de la noche en horario de Colombia.