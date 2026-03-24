Pereira y Cúcuta igualaron en Yopal en un partido plagado de errores

Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo igualaron 2-2 en el estadio Santiago de las Atalayas este martes 24 de marzo por la decimotercera fecha de la Liga BetPlay. Se trató de un juego pasado por imprecisiones, aunque realmente fue entretenido debido a la buena cantidad de goles que hubo.

Resumen de Pereira 1-1 Cúcuta

El compromiso, disputado en Yopal, arrancó con intensidad por parte del cuadro matecaña, que encontró rápidamente la ventaja en el marcador. Apenas corrían tres minutos cuando Yúber Quiñones aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador.

Tras el gol tempranero, el conjunto risaraldense intentó administrar la diferencia con posesiones más largas y control del ritmo. Sin embargo, Cúcuta no renunció al ataque y comenzó a acercarse con insistencia, aunque sin claridad en el último cuarto de cancha.

El partido cambió radicalmente en el inicio de la segunda mitad. A los 53 minutos, Sebastián Acosta vio la tarjeta roja, dejando a Pereira con un hombre menos y obligando al equipo a replegarse para resistir los constantes ataques del conjunto motilón.

Con superioridad numérica, Cúcuta ganó metros en el campo y encontró el empate al minuto 70. Omar Albornoz apareció para definir con precisión y poner el 1-1, resultado que en ese momento reflejaba mejor lo que ocurría en el terreno de juego.

En los minutos finales, el partido se tornó de ida y vuelta, con ambos equipos apostando por el error del rival. Pereira, pese a estar con diez hombres, encontró espacios y volvió a golpear en el marcador en un momento clave.

Al minuto 90, Jordy Monroy apareció para marcar el 2-1 a favor del cuadro matecaña, desatando la ilusión de quedarse con los tres puntos en un partido que había sido cuesta arriba tras la expulsión.

Pero cuando parecía que todo estaba definido, Cúcuta reaccionó de inmediato. En el tiempo de adición, al 90+2’, Jaime Peralta aprovechó una desconcentración defensiva y decretó el 2-2 definitivo, silenciando cualquier intento de celebración anticipada.

Posiciones de Pereira y Cúcuta

Con este empate, Pereira se mantiene en el fondo de la tabla con seis puntos y un partido pendiente, mientras que Cúcuta llega a ocho unidades en la decimoctava posición.

Próximos partidos de Pereira y Cúcuta

En la próxima fecha, Cúcuta recibirá a Boyacá Chicó y Pereira visitará a Deportivo Cali, ambos juegos el sábado 28 de marzo, a las 4:00 p. m. y 8:20 p. m., respectivamente.