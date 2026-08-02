Al minuto 67 del Jaguares de Córdoba vs. Atlético Nacional de Medellín, por la segunda jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año, el lateral derecho Andrés Felipe Román se fue expulsado.



El equipo local avanzaba y tenía una oportunidad importante para destacar y, cuando un hombre se iba solo para quedar, posiblemente, de cara al experimentado portero argentino Franco Armani, Román lo derribó.

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Román se fue expulsado

El juez central del compromiso, José Bautista (del departamento de Tolima), pitó falta a favor del combinado cordobés sobre el borde del área grande. El árbitro le mostró tarjeta roja a Andrés Felipe Román.



Sin embargo, segundos después, desde el VAR llamaron a Bautista y, tras la revisión, este le quitó la tarjeta amarilla al exjugador de Millonarios FC de Bogotá y le mostró la roja directa. La expulsión se habría dado porque la falta, aparentemente, fue en zona DOGSO (negar una oportunidad obvia de gol).

¿Estuvo bien expulsado el lateral?

Tras la acción, Andrés Grimaldos, experto arbitral, analizó la acción y señaló que, desde su punto de vista, Andrés Felipe Román estuvo bien expulsado por el juez central José Bautista. Estos fueron sus argumentos:



“ES ROJA: Bien expulsado Andrés Felipe Román de Nacional por evitar una ocasión manifiesta de gol. Buen llamado del VAR, Nicolás Gallo. Se cumplen los 4 ítems requeridos en el reglamento:

Lo que dice el experto

“Distancia a portería: no hay discusión. Dirección de juego: toda. Número de rivales: El más cercano no tiene chance de llegar.

“Control o posibilidad de control: existe una alta posibilidad. En este tipo de jugadas pareciera que siempre se le va larga la pelota al atacante, pero hay que tener en cuenta que, por lo general, hay un jalonazo de camiseta que lo frena”.







