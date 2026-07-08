Atlético Nacional de Medellín ya piensa en lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año. El conjunto antioqueño es uno de los llamados a pelear por la estrella de diciembre.



El equipo verde y blanco trabaja en refuerzos y salidas, y haciendo referencia precisamente a los jugadores que se podrían ir de la institución, aparece un reconocido futbolista.

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El jugador que se iría de Nacional

Se trata del portero Harlen Castillo, quien jugó las finales de ida y vuelta de la liga del primer semestre, que Atlético Nacional perdió contra el Junior de Barranquilla del uruguayo Alfredo Arias.



De acuerdo con lo mencionado en el programa Clásico Paisa, Atlético Nacional estaría buscando la salida del exjugador del Deportivo Pereira. Habrá que esperar para conocer si su partida del club se concreta o no.

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El anuncio de Nacional

Siguiendo con temas relacionados con el verdolaga, Nacional informó que este jueves 9 de julio se llevará a cabo la presentación del nuevo proyecto deportivo del plantel profesional. El cuerpo técnico está encabezado por Lucas Fidolo González Vélez​.



“Durante la jornada, el club presentará la propuesta deportiva para el segundo semestre de 2026, un espacio en el que dará a conocer el modelo de juego del equipo, los principales lineamientos del proyecto deportivo y los objetivos que marcarán esta nueva etapa”, comunicó el equipo.

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¿Cómo le irá a Nacional en el segundo semestre?

“El evento contará con la participación del presidente, Sebastián Arango Botero, y del director deportivo, Víctor Marulanda, quienes presentarán el proyecto deportivo y atenderán las inquietudes de los medios de comunicación”, añadió.



“Como club, creemos en una comunicación abierta y transparente. Por ello, seguimos comprometidos con brindar información oportuna y veraz, tanto a la prensa como a nuestra afición. Invitamos igualmente a todos los hinchas a seguir nuestras redes sociales oficiales, donde compartiremos los momentos más destacados del evento y toda la información relevante sobre el inicio de este nuevo semestre deportivo”, sentenció.





