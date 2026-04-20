Preocupación en Bucaramanga por Luciano Pons

Atlético Bucaramanga dando de qué hablar en las últimas fechas de la Liga Betplay, ya que las está afrontando sin Leonel Álvarez en la zona del banquillo técnico, aunque no se ha hecho oficial su desvinculación del club, y ahora sin Luciano Pons, quien se habría quedado afuera por lesión.

Mientras se resuelve la situación del estratega antioqueño con el club, también se dio a conocer un desalentador parte médico que involucra a Luciano Pons, quien se quedará por fuera durante varios días, perdiéndose un partido importante como lo será contra Atlético Nacional.

Pons no fue convocado contra Nacional

Sin duda alguna Luciano Pons se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en Atlético Bucaramanga desde que arribó a inicios de la temporada 2025. Desde entonces los goles del argentino han dado de qué hablar y dejado varias celebraciones de por medio.

Sin embargo, cuando el equipo más lo necesita, se perdería varios partidos en las últimas jornadas tras un desgarro grado 1 en el sóleo, lesión que lo tendría por fuera de las canchas durante aproximadamente 15 días.

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Este parte médico claramente afectó lo que sería el duelo contra Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot, el cual corresponde a la fecha 17 del torneo y en donde el 'leopardo' estaba obligado a sumar de a tres puntos si quería mantener vivas las ilusiones de la clasificación.

Bucaramanga ahora cerrará la fase del "todos contra todos" sin su director técnico habitual y sin su delantero estrella, lo que podría complicar el objetivo de avanzar.

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¿Cómo le ha ido a Pons en la presente edición de la Liga Betplay?

El atacante argentino de 36 años está como uno de los máximos artilleros del presente semestre, ya que en el transcurso de 16 partidos jugados y 1.418 minutos dentro del terreno de juego, se ha podido reportar con siete tantos.

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Juan Carlos Osorio podría ser nuevo DT de Bucaramanga

Sin embargo, la desvinculación sería un hecho y el reemplazo posiblemente también ya esté, ya que según dio a conocer Juan Felipe Cadavid en La FM más Fútbol, “Ya van dos charlas de Atlético Bucaramanga con el míster, con Juan Carlos Osorio”.

“Se le han acercado, han hablado, dicen que en la parte económica están bien, que ahí hay un tema más por lo que quiere el entrenador como jugadores, pero que la cosa anda caminando”.