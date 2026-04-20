Torneo BetPlay: definido el fixture completo de los cuadrangulares semifinales

El Torneo BetPlay definió entre viernes y sábado 17 y 18 de abril los clasificados para los cuadrangulares semifinales en busca de decidir al primer campeón que podría tener una gran ventaja en el ascenso. Antes de la fecha 15 que cerraba todas las acciones del todos contra todos, Internacional de Palmira, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Envigado y Real Cartagena ya habían clasificado.

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Solo faltaban dos clubes más para disputar los cuadrangulares semifinales, además de decidir al segundo de la tabla de posiciones que podía estar entre Unión Magdalena, Deportes Quindío o Envigado. Los samarios ganaron su respectivo partido y se quedaron con el segundo puesto para ser cabeza de grupo en la siguiente instancia.

Bajo ese panorama, Internacional de Palmira es cabeza del Grupo A en el que tendrá que enfrentar al Deportes Quindío, Envigado y Tigres. Mientras que Unión Magdalena es cabeza del Grupo B junto con Real Cartagena, Bogotá FC y Barranquilla FC.

ASÍ SE JUGARÁN LAS SEIS FECHAS DE LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES DEL TORNEO BETPLAY

Estos ocho clubes necesitan instalarse en la final para poder disputar el título. Ganar este primer semestre sería ideal en busca de tener el ascenso muy cerca con ventajas para definir el segundo semestre y jugar la Liga BetPlay en el 2027. Sin duda alguna, Internacional de Palmira y Unión Magdalena parten como favoritos.

La Dimayor confirmó este lunes 20 de abril el fixture completo de los dos grupos. Por ahora, habrá que esperar que el ente que reglamenta estas competencias defina los horarios y fechas de los respectivos partidos.

Desde las primeras fechas ya hay partidos que esperan dar de qué hablar con un Deportes Quindío vs Envigado por el Grupo A y un clásico costeño entre Barranquilla vs Real Cartagena. Cada jornada será clave para no perder terreno en la clasificación y para decidir a los dos clubes que disputarán la final.

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Así las cosas, de esta forma se jugarán los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay en busca de definir al primer campeón que tendría una ventaja para sellar el ascenso a Liga BetPlay en 2027:

Fecha 1

Grupo A

Deportes Quindío vs Envigado | fecha y horario por confirmar

Tigres vs Internacional de Palmira | fecha y horario por confirmar

Grupo B

Barranquilla vs Real Cartagena | fecha y horario por confirmar

Bogotá vs Unión Magdalena | fecha y horario por confirmar

Fecha 2

Grupo A

Envigado vs Tigres | fecha y horario por confirmar

Internacional de Palmira vs Deportes Quindío | fecha y horario por confirmar

Grupo B

Real Cartagena vs Bogotá | fecha y horario por confirmar

Unión Magdalena vs Barranquilla | fecha y horario por confirmar

Fecha 3

Grupo A

Envigado vs Internacional de Palmira | fecha y horario por confirmar

Deportes Quindío vs Tigres | fecha y horario por confirmar

Grupo B

Real Cartagena vs Unión Magdalena | fecha y horario por confirmar

Barranquilla vs Bogotá | fecha y horario por confirmar

Fecha 4

Grupo A

Internacional de Palmira vs Envigado | fecha y horario por confirmar

Tigres vs Deportes Quindío | fecha y horario por confirmar

Grupo B

Unión Magdalena vs Real Cartagena | fecha y horario por confirmar

Bogotá vs Barranquilla | fecha y horario por confirmar

Fecha 5

Grupo A

Tigres vs Envigado | fecha y horario por confirmar

Deportes Quindío vs Internacional de Palmira | fecha y horario por confirmar

Grupo B

Bogotá vs Real Cartagena | fecha y horario por confirmar

Barranquilla vs Unión Magdalena | fecha y horario por confirmar

Fecha 6

Grupo A

Envigado vs Deportes Quindío | fecha y horario por confirmar

Internacional de Palmira vs Tigres | fecha y horario por confirmar

Grupo B

Real Cartagena vs Barranquilla | fecha y horario por confirmar

Unión Magdalena vs Bogotá | fecha y horario por confirmar