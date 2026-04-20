Llega un nuevo equipo al FPC: Dimayor ya recibió propuesta oficial

El semestre de apertura del Fútbol Profesional Colombiano ha traído consigo varias novedades, en cuanto a lo deportivo, ya que poco a poco se va definiendo a aquellos clubes que llegarán a las instancias finales de las competencias en disputa, pero también por lo que ocurre en el interior de las instituciones.

Deportivo Pereira es justamente uno de los equipos que ha dado de qué hablar en el inicio de la temporada 2026, ya que la crisis económica trajo consigo varias consecuencias que afectaron en distintos campos, hasta el punto en el que se está hablando de la llegada de un nuevo equipo a la ciudad de Pereira.

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Dimayor y la FCF ya recibieron propuestas para incluir a un nuevo equipo

El cuadro 'matecaña' sufrió en la temporada 2025 por varios inconvenientes económicos que incluso hicieron que como una de las principales soluciones se llevara a cabo una limpieza en el club, desde el cuerpo técnico hasta la plantilla de jugadores.

Este fue un duro golpe que afectó drásticamente en lo deportivo a pesar de que ya cuentan con un nuevo grupo de inversores y dueños que solventaron la crisis por la que habían pasado.

Sin embargo, los nuevos dueños de la institución estarían teniendo una serie de problemas con un reconocido grupo de inversionistas de la ciudad que no están contentos con el rendimiento del club y lo que le está dejando a la "perla del otún".

Frente a esta situación se comenzaron a llevar a cabo negociaciones oficiales con la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol para llevar un nuevo equipo a la ciudad.

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Próximo partido de Pereira

El siguiente compromiso de Arturo Reyes al mando de Deportivo Pereira será en el marco de la fecha 18, auspiciando como local frente a Atlético Nacional.

Este encuentro en el que ya todo está sentenciado para ambas escuadras en cuanto a la tabla de posiciones, se llevará a cabo el sábado 25 de abril sobre las 16:00 hora Colombia.

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El 'matecaña' pasa por uno de sus peores momentos futbolísticos en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano, ya que se encuentra ubicado en la última casilla de la tabla de posiciones con tan solo siete puntos obtenidos en siete empates y 10 derrotas.