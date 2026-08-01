Presidente de Santa Fe dio luces del último fichaje del segundo semestre

Independiente Santa Fe todavía no da por cerrado su mercado de fichajes. Luego de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el presidente del club, Eduardo Méndez, confirmó que la dirigencia trabaja en la incorporación de un nuevo futbolista.

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Detalles del último jugador que llegaría a Santa Fe

En diálogo con Win Sports este viernes 31 de julio, el directivo reveló que la negociación ya está en marcha. "Estamos hablando con un jugador que no está en el país para cerrar el mercado de fichajes", afirmó.

De concretarse la operación, ese futbolista se convertiría en el segundo y último refuerzo del conjunto cardenal para el segundo semestre de 2026, luego de la llegada de Kevin Balanta, quien también regresó al fútbol colombiano procedente de la Liga MX.

Aunque Méndez no entregó mayores detalles sobre la identidad del jugador, todo apunta a que se trata de un futbolista colombiano y que podría desempeñarse como extremo, una de las posiciones que el cuerpo técnico buscaba reforzar.

Santa Fe aún dispone de un cupo para inscribir jugadores en la Liga BetPlay. Ese lugar podría estar ocupado por el nuevo fichaje o, en caso de no concretarse la negociación, por Ewil Murillo.

Ewil Murillo: ¿Por qué no ha sido inscrito en Santa Fe?

El volante hace parte de la plantilla profesional, pero hasta el momento no ha sido inscrito debido a la posibilidad de una transferencia al fútbol del exterior, una opción que el club ha mantenido abierta durante el mercado.

Las declaraciones de Méndez llegan en un momento de tranquilidad deportiva para Santa Fe, que acaba de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y continúa en competencia por la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Por ahora, la dirigencia mantiene reserva sobre la identidad del jugador, aunque se espera que en los próximos días haya novedades y pueda definirse el último movimiento del mercado cardenal para el segundo semestre.