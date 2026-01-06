Problemas en el arbitraje colombiano: Varios jueces no superaron pruebas

El arbitraje colombiano arrancó el 2026 con un balance preocupante. En medio de la pretemporada organizada por la Federación Colombiana de Fútbol, tres árbitros con escarapela FIFA no lograron superar las exigentes pruebas físicas, situación que encendió las alarmas de cara al inicio de las competencias oficiales.

La información fue revelada por el exárbitro internacional José Borda, quien a través de sus redes sociales dio detalles de lo ocurrido durante las evaluaciones realizadas en Bogotá, sede de la preparación arbitral para la nueva temporada.

Tres árbitros Fifa, entre los reprobados

De acuerdo con Borda, los jueces internacionales que no superaron las pruebas fueron Carlos Ortega, Diego Ulloa y José Ortiz, todos habituales en partidos de alta exigencia tanto a nivel local como internacional. La situación no se limitaría solo a ellos, pues la cuenta @juzgandojueces aseguró que al menos diez árbitros no lograron aprobar el examen físico.

“Hicieron la prueba física los primeros árbitros y perdieron los FIFA, Ortega, Ulloa y Ortiz, entre otros. El invento de Machado fue inhumano; esa prueba de intervalos con tiempo de 15x15 segundos en altura es durísima, la Comisión tiene un gran lío”, escribió Borda en su cuenta de X, cuestionando además si el tema será informado a la Conmebol.

La crítica también apuntó directamente a la exigencia del test aplicado en altura, un factor que, según el exárbitro, incrementa considerablemente el nivel de dificultad y el riesgo físico para los jueces.

Una prueba exigente y polémica

La evaluación que generó controversia es conocida como la prueba de intervalos, uno de los exámenes físicos más duros para los árbitros profesionales. Consiste en recorrer un total de 4.000 metros, alternando tramos de 75 metros de carrera rápida con 25 metros caminando, bajo tiempos estrictos de 15 segundos para cada segmento.

Según los protocolos internacionales, si un árbitro no llega a tiempo al área designada recibe una advertencia, pero al segundo fallo es retirado inmediatamente de la prueba y declarado no apto. Aunque este test no es nuevo en Colombia ya que se aplica al menos desde 2016, Borda recalcó que hacerlo en Bogotá, por la altura, supone una dificultad adicional que debería ser evaluada con mayor cuidado por la comisión médica de la FCF.

“La prueba de intervalos es la más dura que existe. ¿La Comisión médica de la Federación la avalaría en estas condiciones?”, cuestionó el exjuez días atrás, anticipando el problema que finalmente se confirmó.

Cambios en la lista de árbitros Fifa

Este episodio se suma a los recientes movimientos en el panel arbitral colombiano. Para 2026, la Comisión Arbitral designó a Jairo Mayorga como nuevo árbitro FIFA, en reemplazo de Jhon Hinestroza, quien salió del listado internacional.

Además, otros jueces como Mauricio Mercado, Nolberto Ararat, Lizmair Suárez y David Espinosa también dejaron de integrar el grupo, lo que evidencia un proceso de renovación y ajustes que no ha estado exento de polémica.

Mientras tanto, la Comisión Arbitral deberá tomar decisiones rápidas para definir la situación de los árbitros que no superaron las pruebas, en un arranque de año que deja más dudas que certezas para el arbitraje colombiano.