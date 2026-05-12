Problemas en el Medellín para contratar a Leonel Álvarez; revelan detalles

Deportivo Independiente Medellín sigue en la búsqueda de su nuevo director técnico para afrontar la temporada 2025/2026. Desde hace algunos días se ha mencionado que el principal candidato para asumir el cargo es Leonel Álvarez, quien ya ha dirigido en dos oportunidades al cuadro 'poderoso' y además ha sido campeón.

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Sin embargo, en las últimas horas se han dado a conocer varios desacuerdos que tendría Leonel Álvarez con los directivos de Deportivo Independiente Medellín para confirmar su contratación.

Medellín y Leonel Álvarez no llegan a acuerdo

Este martes 12 de mayo, Eduardo Luis López explicó en La Fm Más Fútbol que ya se habría registrado algunos inconvenientes en la negociación entre los directivos de Deportivo Independiente Medellín con Leonel Álvarez.

Inicialmente, se aseguró que Leonel pidió la contratación de por lo menos seis jugadores y además la continuidad del lateral Leyser Chaverra.

La situación de Chaverra habría generado sido el punto en el que no hubo acuerdo, ya que se tendría pactada su permanencia en el club.

Por otro lado, Édgar 'El Bambino' Henao agregó que otro aspecto en el que no hay acuerdo entre las partes es el tiempo de contrato de Álvarez.

El entrenador pretendería un vínculo por dos años, mientras que Medellín le ofrecería una temporada.

¿Qué pasará con Medellín y Leonel Álvarez?

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A pesar de los desacuerdos conocidos, Deportivo Independiente Medellín seguiría negociando con Leonel Álvarez. a quien se le considera como el principal candidato para asumir como director técnico.

Adicionalmente, Álvarez no ha pactado su desvinculación de Atlético Bucaramanga.