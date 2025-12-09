Programación de la final de la Liga BetPlay 2025-II

La temporada del Fútbol Profesional Colombiano está llegando a su final con un duelo vibrante entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima que se ganaron la oportunidad de definir todo en la Liga BetPlay 2025-II.

Después de la décima estrella de Independiente Santa Fe en el primer torneo del fútbol de Colombia, habrá un nuevo campeón. O bien, Junior conseguirá su undécima Liga, mientras que el Deportes Tolima buscará la posibilidad de aumentar su palmarés con cuatro campeonatos.

Por el Grupo B, el Deportes Tolima ya había sellado la clasificación de manera anticipada. De hecho, en esta última fecha solo necesitaba sumar para poder estar definiendo la final en condición de local en el Estadio Manuel Murillo Toro en donde no ha podido contar con la suerte deseada.

En el Grupo A sí había tela por cortar, aunque todo conducía a que el Junior de Barranquilla tenía más posibilidades de estar en la definición del título frente al Deportes Tolima. Los barranquilleros dependían de sí mismos y, con la victoria, el empate y hasta una derrota podían darle el lujo de estar en la serie decisiva. Atlético Nacional debía sumar de a tres por varios goles y que los atlanticenses perdieran.

DEFINIDOS LOS HORARIOS DE LAS DOS FINALES DE LA LIGA BETPLAY 2025-II

Después de definir las clasificaciones del Tolima, que ya estaba decidida desde hace unas semanas y la del Junior de Barranquilla, quedaba por saber cuándo se jugarían los partidos de ida y de vuelta. Carlos Antonio Vélez había dicho que la CONMEBOL debe tener conocimiento de los campeones antes del 18 de diciembre y había que correr con las finales.

En ese orden de ideas, el primer partido se disputará el viernes 12 de diciembre, a partir de las 8:00 P.M., mientras que el juego de vuelta se jugará el martes 16 de diciembre a partir de las 7:30 P.M.

Por mayor puntaje anual y por lo sumado en los cuadrangulares semifinales, Deportes Tolima, que consiguió 14 unidades en estas fases finales logró quedarse con el lujo de definir en casa. El Junior de Barranquilla sumó 11 puntos en estas instancias y arrancará en su estadio esta nueva serie final.









PROGRAMACIÓN Y ESTADIOS DE LAS FINALES

Viernes 12 de diciembre

Junior de Barranquilla vs Deportes Tolima | 8:00 P.M.

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Martes 16 de diciembre

Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla | 7:30 P.M.

Estadio Manuel Murillo Toro