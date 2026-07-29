Puntos a tratar en la asamblea extraordinaria de la DIMAYOR

Hace varios días, ocho equipos del fútbol profesional colombiano (Atlético Nacional, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Millonarios FC, América de Cali, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla y Once Caldas de Manizales) compartieron, en conjunto, un comunicado de prensa.

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El comunicado de la Dimayor

El mismo trataba de la exploración de métodos para la repartición del dinero de los derechos de TV. Tras el comunicado, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) llamó a una asamblea extraordinaria.



“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que, ante el comunicado publicado por los clubes Atlético Nacional, Independiente Medellín, Millonarios FC, Independiente Santa Fe, América de Cali, Deportivo Cali, Junior FC y Once Caldas DAF, se ha convocado a una Asamblea Extraordinaria, órgano competente para tal fin, para el próximo miércoles 29 de julio, la cual incluye, entre otros puntos, un espacio para explorar métodos de distribución por concepto de derechos de TV entre los clubes afiliados a la DIMAYOR”, escribió el ente rector del FPC.

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Los puntos que se van a tratar

Como bien se puede notar en el comunicado, este miércoles 29 de julio se llevará a cabo la asamblea extraordinaria. Y de acuerdo con Alexis Rodríguez, hay cinco puntos a tratar en la reunión.



El primer punto a tratar en la asamblea extraordinaria de la Dimayor es el informe de la presidencia. Luego de eso, se pretendería elegir dos integrantes para la comisión disciplinaria.

Después, de acuerdo con Alexis Rodríguez, se abordará el tema de Stats Sports Group Limited, asesoría en los temas de los derechos de televisión. Luego, se hablará sobre la “actualidad de ofertas por los derechos de TV (2027 a 2030)”. Por último, los clubes que se pronunciaron expondrían “nuevas formas de distribuir el dinero de los derechos de TV”.









