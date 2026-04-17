Tabla del descenso actualizada: estos equipos se preocupan

Este viernes 17 de abril se dio el inicio de una nueva jornada de la liga colombiana del primer semestre del año. Cada vez falta menos para que el país conozca los ocho clasificados a la fase final.



La fecha 17 empezó con dos compromisos importantes por la tabla del descenso y la clasificación a cuartos de final. Jaguares de Córdoba recibió a Deportivo Pasto, una de las sorpresas de la primera división del fútbol profesional colombiano.

Pasto volvió a ganar

El equipo cordobés estaba obligado a ganar para seguir sumando pensando en el descenso y la escuadra de Nariño, que ya está clasificada, quiere seguir preparando lo que serán las finales del torneo.



En el papel, Deportivo Pasto era favorito para llevarse la victoria, a pesar de jugar de visitante, y bien, se terminó dando lo que se pensaba en la previa. 3 a 2 ganó el conjunto volcánico.

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Cali sigue mal

Deportivo Cali, por otro lado, obligado a ganar para estar más cerca de la clasificación y mirando de reojo la tabla del descenso, visitó al Boyacá Chicó, que solo piensa en no descender a final de año, por el momento.



En la previa, el favorito para obtener los tres puntos era el equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, pero no triunfó. Chicó se hizo fuerte de local y ganó por la mínima diferencia.

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Tabla del descenso

20. Jaguares - Prom. 0,82

19. Boyacá Chicó - 0,88

18. Cúcuta Deportivo - 0,94

17. Internacional de Bogotá - 1,11

16. Deportivo Cali - 1,12

15. Alianza FC de Valledupar - 1,13

14. Llaneros FC de Villavicencio - 1,18

13. Deportivo Pereira - 1,21

12. Águilas Doradas - 1,23

11. Fortaleza - 1,31

10. Deportivo Pasto - 1,38

9. Once Caldas de Manizales - 1,55

8. Deportivo Independiente Medellín - 1,58

7. Millonarios FC de Bogotá - 1,62

6. Atlético Bucaramanga - 1,64

5. Independiente Santa Fe de Bogotá - 1,65

4. América de Cali - 1,66

3. Junior de Barranquilla - 1,70

2. Atlético Nacional de Medellín - 1,76

1. Deportes Tolima - 1,84