Repetto la mandó cambiada: descartó dos jugadores que entrenaban en Santa Fe

Tras una Liga BetPlay 2025-II con Independiente Santa Fe protagonista en la fase regular y en los cuadrangulares que no pudieron superar la fase de grupos, el club ya prepara el siguiente año. Bajo la dirección técnica de Pablo Repetto, un viejo conocido del Fútbol Profesional Colombiano, la pretemporada arrancó desde temprano.

Para conocer al entrenador uruguayo, Santa Fe inició entrenamientos del 9 al miércoles 17 de diciembre. Luego se irán a vacaciones y el 3 de enero volverán para debutar ante Águilas Doradas, seguramente el 16 de dicho mes cuando empiecen las emociones del balompié colombiano.

Hasta ahora, Santa Fe ha dado a conocer más bajas que incorporaciones. No seguirán Elvis Perlaza, Edwar López, Harold Santiago Mosquera, Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Marcelo Meli, Joaquín Sosa y Jeison Angulo. Suenan Franco Fagúndez, delantero uruguayo que sería un pedido de Pablo Repetto y Joan Castro.

A los dos jugadores ya los ha dirigido, pues con el uruguayo coincidió en Nacional de Uruguay y con Joan Castro, lateral derecho estuvo en Atlético Nacional de Colombia. Sin embargo, el club le dio la bienvenida a Juan Daniel Espitia y a Juan Camilo Aristizábal, dos canteranos que entrenan con la institución en pretemporada.

LA DECISIÓN QUE TOMÓ PABLO REPETTO CON ESPITIA Y ARISTIZÁBAL

Los dos jugadores no tuvieron mucha suerte en Independiente Santa Fe y salieron a Patriotas Boyacá en donde pudieron tener regularidad. Terminó la temporada en la segunda división y esperaban regresar a Bogotá para ser de la pretemporada cardenal para mantenerse en la plantilla.

No obstante, de acuerdo con Mariano Olsen, ni Juan Daniel Espitia ni Juan Camilo Aristizábal seguirán en el cuadro bogotano para el 2026. Pablo Repetto descartó al arquero y al volante, pues, seguramente ve que ya tiene esas posiciones definidas con lo que hay en la plantilla.









El arquero no tenía mucho lugar en Santa Fe, pues, los dos porteros ya están asegurados con la presencia de Andrés Mosquera Marmolejo y de Weimar Asprilla que ambos han dejado grandes sensaciones, uno más afianzado como Mosquera Marmolejo, y un Asprilla que fue figura en los partidos que sumó, especialmente en la Copa BetPlay.

Por su parte, Juan Camilo Aristizábal tampoco tendría lugar en el mediocampo bogotano con una zona muy poblada con Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Jhojan Torres, Ángel Mora, Ewil Murillo, Alexis Zapata y Tomás Molina.

Juan Daniel Espitia y Juan Camilo Aristizábal tendrán que buscar nuevos aires después de salir de Patriotas. A su vez, Santa Fe deberá confirmar fichajes para afrontar la Superliga, Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Libertadores.