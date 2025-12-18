[Video] Nacional golpea primero; Román abre el marcador en la final de Copa BetPlay

El Estadio Atanasio Girardot es el recinto deportivo donde se desarrollan las acciones del partido que es protagonizado por el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, duelo correspondiente al partido de vuelta de la final de la Copa BetPlay 2025.

El compromiso de ida había quedado igualado a cero goles y el arquero Washington Aguerre fue la gran figura de ese partido con cinco atajadas de gol, manteniendo su arco en cero para dejar muy abierta la serie y definirse este miércoles con el equipo ‘poderoso’ jugando en condición de local.

Nacional abre el marcador; Román venció a Washington Aguerre

Se preveía un partido con mucha más dinámica y emociones que el disputado anteriormente, pues bien, no pasó mucho tiempo para ver el primer gol del compromiso, una acción generada por zona izquierda donde Atlético Nacional mueve el balón hacia la otra banda para la llegada de Andrés Felipe Román, que le ganó la espalda a la defensa del Medellín, entró al área del arquero Aguerre y remató para poner el 1-0 en el marcador.

El lateral derecho que ha vestido la camiseta de la Selección Colombia, aprovechó su velocidad para anticiparse al defensor del Medellín y rematar con pierna derecha, un balón que se le coló al arquero Washington Aguerre, quien esta vez no pudo evitar la caída de su arco.

Los números de Román en Nacional

Este fue el segundo gol de Andrés Felipe Román en esta Copa BetPlay, recordando que ya se había reportado en uno de los duelos de la serie que Atlético Nacional tuvo frente al Deportes Quindío, contienta correspondiente a los octavos de final donde el cuador ‘verdolaga’ avanzó con un abultado marcador global de 6-2.

Por otro lado, el lateral derecho se ha reportado con dos goles y una asistencia en la más reciente Liga BetPlay, competencia en la que alcanzó a disputar 17 partidos y alcanzar buena regularidad, jugando todos los partidos de los cuadrangulares.



