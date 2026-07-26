Santa Fe decepcionó en el debut ante Águilas Doradas perdiendo 2-1

La primera fecha de la Liga Betplay inició con varios goles de por medio y victorias sorpresivas en donde cayeron Millonarios como local a ante Bucaramanga, el vigente campeón contra Tolima y ahora llegó el turno de Santa Fe, el cual perdió como visitante ante Águilas Doradas.

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El equipo comandado por Pablo Repetto había comenzado de buena manera el semestre de clausura con una contundente victoria en Copa Sudamericana, pero a nivel local terminó decepcionando tras caer 2-1 frente a Águilas Doradas.

Águilas Doradas hizo respetar su casa y venció a Santa Fe

Águilas Doradas comenzó con una victoria su participación en el Grupo B de la Liga Dimayor tras imponerse 2-1 sobre Independiente Santa Fe en un compromiso disputado por la primera jornada de la fase de "todos contra todos" en el Estadio Cincuentenario.

El encuentro tuvo un primer tiempo equilibrado, con ambos equipos buscando el control del balón y generando aproximaciones al arco rival. Santa Fe intentó imponer condiciones con presión alta, pero embargo, las oportunidades claras fueron escasas durante los primeros 45 minutos y el marcador permaneció igualado.

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La apertura del marcador llegó en la segunda parte con anotación de Andrés Ricaurte sobre el minuto 54, un tanto que comenzó a ilusionar a la escuadra local, aunque la alegría no le duró mucho, ya que al minuto 61, Nahuel Bustos convirtió desde el punto penal para adelantar a Santa Fe. El delantero ejecutó el cobro con precisión y puso el 1-0 para el equipo bogotano, que parecía tomar el control del compromiso.

No obstante, la respuesta de Águilas Doradas demoró más de lo esperado, pero en el minuto 85, Frank Lozano anotó el 2-1 definitivo tras culminar una jugada ofensiva que desató la celebración de los aficionados presentes.

Próximo partido de Santa Fe

El siguiente reto del cuadro 'cardenal' será en condición de visitante frente a Unión Magdalena. Este encuentro de ida pertenece a la Fase 1B de la Copa Betplay y se disputará el martes 28 de julio.

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Próximo partido de Águilas Doradas

Por el lado del conjunto comandado por Flavio Robatto, su siguiente compromiso será en el marco de la fecha 2 de la Liga Betplay contra Pasto el 1 de agosto en el Estadio La Libertad.