Repetto reveló si se va a dirigir a la selección de Uruguay

La selección de Uruguay, como bien es sabido, no tuvo una buena participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se termina de llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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El fracaso charrúa

El equipo charrúa no pudo avanzar de la fase de grupos. Fue un fracaso total el del combinado sudamericano, que contó en el torneo con el argentino Marcelo Bielsa como director técnico.



“Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada, porque cualquier aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. Y el cuarto puesto de la Eliminatoria no tuvo valor, el tercer puesto de la Copa América tampoco, y obviamente esta actuación no necesito definirla. Por lo cual, si me pregunta cómo será recordado mi paso, será recordado como un paso que no dejó nada”, dijo Bielsa tras la eliminación uruguaya.

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¿Repetto será el reemplazo de Bielsa?

La federación uruguaya ya piensa en un nuevo director técnico para reemplazar el proceso de Marcelo Bielsa. Uno de los nombres que sonó en la prensa charrúa fue el de Pablo Repetto, que entrena a Independiente Santa Fe de Bogotá.



Y bien, en las últimas horas, el mismo Repetto se pronunció. Pablo expresó que le gustaría, en algún momento de su carrera, entrenar a la selección de Uruguay. Sin embargo, dejó claro que, al menos por ahora, esto no va a suceder.

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Las palabras de Pablo

“Para cualquier entrenador, de la nacionalidad que sea, el sueño máximo es dirigir la selección de su país. Hay que considerar muchas cosas, son momentos. Si algún día se da, bienvenido sea”, manifestó Repetto, sin rodeos, en entrevista con Planeta Fútbol, de Win Sports.



De esta manera, Pablo Repetto confirma que seguirá entrenando a Independiente Santa Fe de Bogotá, que ya se prepara para encarar lo que será el inicio de la liga colombiana del primer semestre del año.