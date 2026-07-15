Santa Fe hizo oficial la salida de 3 jugadores

Como era de esperarse, Independiente Santa Fe mantiene un perfil bajo en medio del presente mercado de fichajes con el objetivo de mantener una base sólida de jugadores que le permitan sacar adelante resultados positivos a lo largo del semestre de clausura.

Lea también Santa Fe daría un golpe: volante procedente de la Liga MX sería el primer fichaje

Por el momento el objetivo se está cumpliendo y Pablo Repetto conserva a los futbolistas que lograron salir campeones de la décima estrella y conseguir su cupo a la Copa Sudamericana. Sin embargo, para alcanzar este propósito también se deberá hacer una limpieza, por lo cual se confirmó que Shirra Mosquera, Yeicar Perlaza y Jersson González no continuarían en el club.

Pablo Repetto se despidió de 3 jugadores de Santa Fe

Independiente Santa Fe retoma protagonismo en el mercado de fichajes, ya que Pablo Repetto estaría haciendo una cruda limpieza en la plantilla de jugadores, buscando mantener una base sólida que le permita cumplir con los objetivos que se planteó cuando firmó el respectivo contrato de ingreso.

Por el momento no se han hecho oficiales nuevas contrataciones, pero lo que si se tiene claro son los nombres de los jugadores que no estarían presentes en la plantilla para el segundo semestre.

Lea también Santa Fe actualizó el departamento médico para el 2026-II: Repetto recibió gran noticia

Jersson González tendría que volver al club 'cardenal' tras su préstamo a Deportes Tolima, pero al no hacerse efectiva su opción de compra sería transferido al fútbol de Rusia. Mientras que en la zona defensiva Yeicar perlaza también tendría que salir de Santa Fe y volvería a Atlético Nacional por pedido de Lucas González.

Finalmente, Edwin 'Shirra' Mosquera, no terminó de convencer del todo a Repetto durante el primer semestre y saldría en condición de préstamo, con opción de compra, hacia el fútbol de Venezuela.

Pablo Repetto confirmó el primer fichaje de Santa Fe para 2026-2

Independiente Santa Fe ya tiene definido su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026. El entrenador Pablo Repetto confirmó que Kevin Balanta se convertirá en nuevo jugador del conjunto cardenal para afrontar la Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana.

En una entrevista concedida al programa 'Sí Era Gol', el técnico uruguayo reveló que el futbolista se incorporará al plantel durante el transcurso de esta semana, por lo que solo resta la oficialización del fichaje por parte del club.

Lea también Repetto podría salir de Santa Fe: una selección Conmebol lo tendría en sus planes

Kevin Cortés también saldría de Santa Fe

El mediocampista de 22 años es una de las joyas con las que cuenta el cuadro santafereño y con el cual hay un vínculo contractual hasta la temporada 2028, pero por el momento seguiría sin ser tomado en cuenta por Santa Fe.

Es por ello que se buscó darle minutos en otro club, con el fin de que en algún momento pueda regresar y aportarle al equipo. En esta ocasión, es Orsomarso el club al cual fue enviado Kevin Cortés, por seis meses.