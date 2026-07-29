Armani es noticia por lo que hizo en Nacional: video es muy comentado

El portero argentino Franco Armani llamó la atención en las últimas horas por lo que hizo previo al juego entre Atlético Nacional de Medellín y Tigres FC por la vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay Dimayor 2026.



Antes de que rodara la pelota en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Armani, campeón de Copa del Mundo con la selección de Argentina, encabezó la arenga en el camerino.

La arenga de Franco

Las palabras de Franco fueron publicadas por el mismo conjunto paisa. El guardameta que quiere ganar más títulos con el conjunto verdolaga dejó una verdadera muestra de motivación de grupo.

“Aprovechemos la ventaja que tenemos a favor, pero para seguir aumentando el marcador, no para relajarnos. Relajarnos, nunca. Con este escudo nunca nos podemos relajar. Dale, dale que va a salir todo bien”, dijo el experimentado jugador.

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Armani jugó

Franco Armani, ante Tigres, arrancó desde el banco de los suplentes. Para el segundo tiempo, el director técnico Lucas Fidolo González Vélez​ lo hizo ingresar al terreno de juego.



Atlético Nacional de Medellín no tuvo problemas para superar a su rival y avanzar a la siguiente ronda del certamen. Tras el compromiso, Juan Manuel Rengifo, que destacó en el juego, habló con Win Sports.

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Rengifo también habló

“En la autocrítica, de pronto, por la forma en la que se paró el rival aquí y en Medellín, yo siento que pude haber jugado más rápido, pude haber jugado un poco más sencillo al momento de estar de espaldas, ya que el equipo estaba muy encerrado por la zona en la que estaba y creo que pude haber ayudado más al equipo en ese aspecto. También a la hora de definir, tener un poco más de tranquilidad”, dijo.



“Lastimosamente, se nos aplazó un partido (vs. Boyacá Chicó) y eso nos merma un poco más la competencia, pero creo que en los dos partidos que hemos jugado se nos ha visto bien ofensivamente. También muy sólidos en defensa, no hemos recibido ningún gol”, añadió.



