Iván Vélez, directivo del América de Cali, hizo una inesperada revelación sobre Hugo Rodallega, centro delantero de Independiente Santa Fe de Bogotá que le marcó triplete al escarlata en los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



Los goles del jugador que estuvo en la Premier League de Inglaterra fueron más que importantes para que el cardenal eliminara del torneo el conjunto americano, dirigido por David González.

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Hugo quería ir al América

Es muy conocido que Rodallega, antes de llegar a Santa Fe, quería arribar al América de Cali. Sin embargo, desde el conjunto caleño le bajaron el pulgar a esa posibilidad. Esto fue un golpe fuerte para el atacante.



Y justamente sobre el tema, en las últimas horas, se pronunció el mencionado Iván Vélez. El exjugador reveló que hace poco tiempo, ya estando en Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega tuvo la posibilidad de ir al América de Cali.

Palabras de Iván

“Rodallega es mi compadre. Hugo estuvo a punto de llegar hace un año, pero eligió quedarse en Santa Fe porque tenía una estabilidad y se ganó un lugar. Él estaba animado, pero su familia estaba contenta en Bogotá y a los 6 meses sale campeón”, manifestó, sin rodeos, el dirigente.

Muchos hinchas del América de Cali querían que el negocio por Hugo Rodallega, antes de que este firmara con Independiente Santa Fe de Bogotá, se diera. Sin embargo, hoy la historia es totalmente diferente y alegre para el cardenal.

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Declaración sobre la actualidad del club

Vélez, en la misma entrevista, hizo referencia a otras cosas sobre el club. “Hay cosas positivas, otras a revisar y que cuestionamos. Hay una retroalimentación. El fin es América de Cali. No lo que le guste a David González o a nosotros. Es lo que el club necesite”, sentenció, entre otras cosas más.







