¿Rodrigo Ureña no iba a Millonarios? Equipo internacional estuvo cerca de ficharlo

Evidentemente lo que necesitaba Millonarios era armar un equipo competitivo por medio del mercado de fichajes y de una planeación estratégica para elegir a los mejores jugadores después de un final del 2025 para el olvido sin poder sellar la clasificación con Hernán Torres.

Teniendo el libro de pases como la gran prioridad de cara al primer semestre del 2026, Millonarios fichó en la mayoría de las posiciones y lo hizo bien. Édgar Elizalde ya dejó su sello con la seguridad defensiva y una asistencia estelar, Sebastián Valencia también suma pase goles, y Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras han sido dos grandes figuras en el mediocampo y en la delantera respectivamente.

Justamente, Millonarios contó con suerte con el volante chileno y el delantero argentino. Ambos jugadores pudieron tener un destino completamente distinto. El de Rodrigo Contreras pudo haber estado en Colombia también, pero no en Bogotá sino en Medellín.

EL EQUIPO ARGENTINO QUE ESTUVO CERCA DE CONTRATAR A RODRIGO UREÑA

Rodrigo Ureña ya es un conocido en la Liga BetPlay por su pasado en América de Cali y en el Deportes Tolima. El equipo ibaguereño lo catapultó nuevamente al exterior con la firma de contrato con Universitario de Deportes en Lima, Perú. Fue uno de los mejores futbolistas de la institución limeña y de la Liga peruana llamando la atención de grandes equipos.

Durante el 2025, Rodrigo Ureña pudo tener un cambio de aires en Sudamérica con el interés del Belgrano de Córdoba que estuvo cerca de contratar al chileno y que hubiese dado un golpe al interés de Millonarios por contratarlo. Afortunadamente para las pretensiones albiazules se terminó cerrando su vínculo en Bogotá.

Y es que, Universitario se plantó y la única forma de soltar al ‘Pitbull’ era que el equipo interesado pagara su cláusula de rescisión que oscilaba en los 600,000 dólares. Esa era la suma que Belgrano de Córdoba debía pagar y lo estaban intentando hacer para cerrar su fichaje.

¿POR QUÉ RODRIGO UREÑA NO LLEGÓ A BELGRANO DE CÓRDOBA?

En 2025, Rodrigo Ureña afirmó que, “esperaba la respuesta de ellos. Nuevamente les pedía los contratos y preguntando si ya habían hecho el pago de la cláusula. Era importante para mí resguardar la integridad en Universitario”.

Rodrigo Ureña entendió que hubo irresponsabilidad por parte del ‘Pirata’, “soy responsable de mis actos y mi forma de ser. Soy de palabra. Cuando me fallan a la primera, segunda, tercera, finalmente dije, ‘muchas gracias me voy. Agradezco, pero no quiero jugar en Belgrano”.

El chileno dejó claro que, “le pregunté a Universitario si realmente ellos habían pagado. Primero había que pagar eso. Para poder salir del club había que abonar 600 mil dólares. Eso lo tenía que asumir Belgrano. Finalmente, eso nunca llegó. En base de eso no podría decirte mucho más”.

De esa manera, todo se gestó para que continuara en Universitario un semestre más y que no se alterara la posibilidad de que Millonarios negociara con el equipo ‘Crema’ y cerrara su contratación bajando las pretensiones del elenco limeño. Rodrigo Ureña ha sido uno de los mejores fichajes de este 2026 con los bogotanos.

RODRIGO CONTRERAS TAMBIÉN PUDO FIRMAR CON OTRO EQUIPO

Así como Rodrigo Ureña, el futuro del goleador Rodrigo Contreras pudo tener otro camino, pero en la misma Liga BetPlay con un interés anterior del Deportivo Independiente Medellín que quería al delantero argentino antes del ‘Polaco’, Francisco Fydriszewski.

Federico Spada fue entrevistado en Despierta Win el 19 de febrero de 2026 y afirmó que, “Rodrigo Contreras era un jugador que íbamos a traer antes del ‘Polaco’. Él ya era un jugador conocido y estábamos entre los dos. Con el mismo dinero por el cual compramos al ‘Polaco’, pagábamos el préstamo de Contreras. A nivel económico, era mejor invertir por el ‘Polaco”.

A su vez, agregó que era un socio ideal para el ‘Polaco’, “este año no se dieron los tiempos por la venta de Brayan León porque queríamos tener a Contreras con el ‘Polaco’ al lado, obviamente lo de Brayan fue demorado y el tema del dinero. Ahora que lo veo en Millonarios hubiera quedado bien”.