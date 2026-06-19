En los últimos días, se ha mencionado a través de las diferentes redes sociales que el delantero colombiano Roger Martínez podría llegar a la primera división del fútbol profesional colombiano.

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Roger finaliza contrato con su club

El atacante de 31 años nacido en Cartagena termina contrato con Al-Taawoun FC de la liga de Arabia Saudita el próximo 30 de junio y no continuaría en esta institución. Su destino estaría en suelo sudamericano.

Sin embargo, aunque se ha rumoreado con una llegada al FPC, hasta el momento, ningún equipo cafetero le ha realizado al jugador una oferta formal, de acuerdo con Alexis Rodríguez, quien habló del tema a través de su cuenta oficial de X.

¿En Argentina quieren a Roger?

River Plate de Argentina, donde juega el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, que está en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con la Selección, tampoco hay ofertas por el jugador.



Racing de Avellaneda, también del fútbol argentino, sí estaría interesado en repatriar al jugador. Desde Brasil también habría equipos interesados en contar con los servicios del colombiano.

¿Cuál será el nuevo equipo de Martínez?

Los próximos días serán más que importantes para conocer cuál será el siguiente equipo de Roger Martínez, que tiene pasado en la primera división del fútbol español. Sus seguidores esperan con ansias algún anuncio.



Para el fútbol profesional colombiano sería muy positivo un arribo de Roger Martínez, esto porque es un jugador de alta calidad, que tiene una experiencia relevante. Habrá que esperar para conocer qué va a suceder.



