Sale a la luz el nombre del central que suena para llegar a Nacional

Atlético Nacional estaría interesado en contratar a un defensa central con perfil derecho para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año, en la que espera ser más que protagonista.

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El central que está entre las opciones para llegar a Nacional

Este viernes 24 de julio, en el programa Clásico Paisa, se mencionó que el nombre que está en la baraja de opciones para llegar al club en la posición es Andrés Reyes, quien tiene 26 años.



Las próximas horas y los siguientes días serán más que importantes para conocer si Reyes terminará llegando al conjunto verde y blanco, que es dirigido por el bogotano Lucas Fidolo González Vélez​.

¿Reyes llegará a Nacional?

Cabe mencionar que Andrés Reyes, nacido en Puerto Tejada y que está en San Diego FC de la MLS de los Estados Unidos, ya sabe lo que es vestir los colores de Atlético Nacional de Medellín.



Siguiendo con temas relacionados con el club, es de resaltar que no podrá debutar en liga este sábado 25 de julio ante Boyacá Chicó porque el compromiso se aplazó. La Dimayor lanzó un comunicado al respecto.

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El anuncio de la Dimayor

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Fútbol de Tunja la imposibilidad de realizar el compromiso entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026, programado para este sábado 25 de julio a las 4:00 p.m.”, señaló.



“Rechazamos este tipo de decisiones que la Comisión toma a tres días de disputarse el encuentro. Recordamos que DIMAYOR definió el calendario y fixture de la Liga BetPlay 2026 desde el mes de enero. Adicionalmente, ratificó el día y hora de este partido desde el pasado 24 de junio del presente año. A pesar de conocer la programación con la señalada anticipación, la Comisión Local de Fútbol de Tunja parece priorizar cualquier otra actividad, en este caso específico un evento notificado con solo cuatro días hábiles previos, dejando a un lado la realización de un encuentro de vital importancia para Boyacá Chicó, Atlético Nacional, DIMAYOR y, en especial, la ciudad de Tunja, que deja de percibir una activación económica importante”, añadió, entre otras cosas más.



