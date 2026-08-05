En las horas de la tarde-noche del martes 4 de agosto, el Deportes Tolima se enfrentó con el Deportivo Independiente Medellín en un partidazo en el que se marcaron cinco goles.

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Tolima perdió

El compromiso, que se llevó a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro (que no contó con lleno total), correspondió a la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.



El Deportivo Independiente Medellín se hizo fuerte fuera de casa y se terminó llevando la victoria 3 goles a 2. Con esta victoria, el equipo que es dirigido por Luis Amaranto Perea llegó a 9 puntos y es líder de la tabla de posiciones.

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Cataño hizo gol

Uno de los tantos del poderoso de la montaña fue del reconocido mediocampista ofensivo Daniel Cataño. Al segundo 18 del primer tiempo, el exjugador de Millonarios FC aprovechó un error del equipo rival y mandó la esférica a guardar.



Los hinchas del Deportivo Independiente Medellín esperaban, tras ese tanto, que Daniel Cataño recuperara un buen nivel, ese por el que tanto esperan los hinchas del conjunto antioqueño.

Daniel Cataño no tendría una lesión grave

Sin embargo, también en la etapa inicial y por una molestia, el jugador fue reemplazado por Luis Amaranto Perea. Tras esto, muchos hinchas del club paisa se empezaron a preguntar si la lesión del experimentado jugador fue grave.



Para la tranquilidad de muchos, este miércoles 5 de agosto, en el programa Clásico Paisa, se mencionó que el problema físico de Daniel Cataño no fue grave. El cambio se habría realizado para prevenir una lesión mayor.







