Otro director técnico del FPC fue despedido en plenas semifinales

Cada vez falta menos para que se empiecen a dar a conocer a los campeones del semestre de apertura en las competencias que se están llevando a cabo en el Fútbol Profesional Colombiano y en donde no paran de haber sorpresas como lo es la propia salida de un nuevo director técnico.

En plenas instancias finales se dio a conocer una inesperada salida de otro director técnico que no hizo respetar lo que había hecho la temporada pasada, Stiven Sánchez, estratega de Orsomarso que quedó eliminado en la fase del todos contra todos y ahora se quedó sin cargo.

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Orsomarso despide a su técnico tras no clasificar a cuadrangulares en el FPC

Iniciaron de manera oficial los cuadrangulares finales del Torneo Betplay con los ocho mejores equipos del "todos contra todos" y en donde precisamente no logró ingresar Orsomarso a falta de tan solo tres puntos para quedarse con el octavo lugar.

Sin embargo, haber quedado tan cerca de su clasificación a la siguiente instancia de la competencia no fue excusa para que las directivas del club decidieran mantenerlo en el cargo, por lo que se tomó la decisión de destituirlo del cargo.

Stiven Sánchez no logró replicar en la presente temporada lo que había logrado en la edición de 2024, en donde consiguió llegar hasta la instancia final de la competencia de la segunda división del FPC e ilusionar con el ascenso a la Liga Betplay.

Es por ello que, tras más de dos años en el cargo del equipo de Barrancabermeja, la institución y el respectivo director técnico llegaron a un acuerdo para dar por finalizado su paso por el club, tal como lo dieron a conocer a través de un comunicado oficial por medio de sus redes sociales.

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¿Cómo le fue a Stiven Sánchez dirigiendo en el FPC dirigiendo a Orsomarso?

El estratega de tan solo 31 años arribó a Orsomarso para dirigirlo de manera oficial en el semestre de clausura de 2023 y desde entonces tuvo la oportunidad de dirigir en 114 ocasiones, habiendo dejado un saldo de 34 victorias, 34 empates y 46 derrotas.

¿Cuáles fueron los equipos que clasificaron a los cuadrangulares del Torneo Betplay?

Los equipos que avanzaron a esta fase fueron Internacional de Palmira, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Envigado FC, Real Cartagena, Bogotá FC, Barranquilla FC y Tigres FC, quienes lograron ubicarse entre los mejores del campeonato y que permitieron que se llevara a cabo el sorteo oficial por parte de Dimayor que terminó dejando los grupos de la siguiente manera:

Grupo A

Inter Palmira

Envigado

Tigres FC

Deportes Quindío

Grupo B