Santa Fe actualizó el departamento médico para el 2026-II: Repetto recibió gran noticia

Quedan quince días para que Independiente Santa Fe tenga su primer partido de la Copa Sudamericana frente a Caracas en los Play-Offs de los octavos de final tras quedar eliminado de la Copa Libertadores. Este será el principal objetivo del cuadro cardenal que espera ser protagonista en el torneo internacional y en el plano local.

Su debut en la Liga BetPlay será ante Águilas Doradas en condición de visitante y esperan arrancar de la mejor forma en una pretemporada en la que no ha habido mayores noticias acerca de la plantilla y de las caras nuevas. De hecho, lo que ya está confirmado es que Pablo Repetto no va a contar con Jhon Meléndez que firmó con Águilas en condición de cedido ni con Edwin ‘Shirra’ Mosquera.

Estas dos ausencias serán claves para que Independiente Santa Fe pueda liberar dos cupos, dado que Jhon Meléndez no estaba inscrito en el primer semestre de la Liga BetPlay. Con esto, Pablo Repetto podrá fichar a dos futbolistas para completar los 25 cupos disponibles. En medio de la pretemporada, el club recibió la mejor noticia por el departamento médico.

CHRISTIAN MAFLA LE DA UNA BUENA NOTICIA A SANTA FE

El final del primer semestre dejó a Juan Sebastián Quintero lesionado con una situación grave que lo dejará afuera del segundo semestre. Además, Christian Mafla salió golpeado en el segundo partido de las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I ante el Junior de Barranquilla.

Después de los resultados, el departamento médico de Independiente Santa Fe afirmó que el lateral izquierdo sufrió un desgarro en el aductor derecho. Infortunadamente, todo ocurrió en las fases finales del torneo, pero esta lesión también afecta bastante al club en medio de la pretemporada.

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En los partidos de preparación, el titular ha sido Jeison Angulo, pero es un futbolista resistido por la afición y que no genera confianza en el gusto del hincha. Por esta razón, la información de Miguel París ilusiona, pues, Christian Mafla ya está en la etapa final de su recuperación.

Bajo este panorama, al lateral izquierdo le quedarían más o menos una semana y media o dos semanas para estar en forma de cara a la competencia. El tema es que con un calendario apretado por todo lo que se juega Santa Fe, sería difícil que pudiera estar para el 23 de julio contra Caracas en Bogotá. No obstante, podría estar disponible si los tiempos le dan la mano y si Pablo Repetto lo considera.

SANTA FE Y LOS POSIBLES FICHAJES PARA EL 2026-II

Por las salidas de Edwin Mosquera y de Yeicar Perlaza, Santa Fe podrá fichar a dos jugadores, dado que liberó dos cupos de los 25 posibles que tienen derecho según la reglamentación y la reducción de jugadores inscritos. Sin embargo, uno de los primeros futbolistas que interesaban para el mercado de fichajes terminó firmando con Once Caldas.

Santa Fe se quedó sin poder fichar a Daniel Londoño, defensor central o lateral izquierdo. La idea era encontrar el reemplazo ideal de Juan Sebastián Quintero que no podrá ser parte del segundo semestre por una lesión que lo privará de disputar el torneo. El ex Medellín jugará en Manizales.

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La otra posibilidad que tiene Santa Fe entre ojos es contratar a Kevin Pérez que fue campeón con el Junior, pero que no ha tenido la regularidad deseada en el equipo dirigido por Alfredo Arias. El volante cartagenero entra entre las opciones que tiene el cuadro cardenal para el mercado de fichajes.

Habrá que esperar las decisiones que tomarían Pablo Repetto con la intención de mantener la base. Son dos bajas, pero el entrenador uruguayo no quiere perder otros jugadores. Además, habrá que ver qué fichajes tendrá el club en este segundo semestre.